هادی رجایی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درجه‌بندی نانوایی‌های خراسان شمالی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نان داشته باشد.

وی افزود: درجه‌بندی نانوایی‌ها ضمن ایجاد انگیزه برای تولید نان باکیفیت و سالم، زمینه رقابت و بهبود عملکرد واحدهای نانوایی را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند تولید نان تأکید کرد و گفت: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از کیفیت نان، از ایجاد مشکل و کمبود سهمیه برای واحدهای فعال و خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری شود.

رجایی‌نیا همچنین بر ساماندهی تشکل‌های نانوایان تأکید کرد و ادامه داد: نظارت هوشمند بر نانوایی‌ها باید با جدیت دنبال شود و کارت‌های کسب‌وکار و عملکرد واحدها نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آرد خاطرنشان کرد: مصرف آرد بیش از میزان استاندارد باید به‌صورت دقیق بررسی و رصد شود تا ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، توزیع آرد بر اساس نیاز واقعی انجام گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی بررسی کیفیت آرد تولیدی کارخانه‌های آرد را از دیگر الزامات این حوزه دانست و بر پایش مستمر کیفیت آرد تولیدی و تأثیر آن بر کیفیت نهایی نان تأکید کرد.