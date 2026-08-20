به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی ساروی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست گروه علمی تدوین واژه نامه مازندران با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان مازندران اظهار کرد: روزهای تاریخی و پربرکتی را برای مازندران سپری می‌کنیم و جمعی از دانشمندان، پژوهشگران و اهل قلم برای تکمیل این مجموعه گرد هم آمده‌اند.

وی افزود: استاد نصیری اشرفی به عنوان سر ویراستار و جمعی از پژوهشگران از جمله دکتر شهرام قلی‌پور گودرزی از بابل، یوسف الهی و دیگر پژوهشگران استان در تدوین این مجموعه مشارکت دارند.

رئیس مرکز و پژوهشکده فرهنگی ساری‌شناسی با بیان اینکه فعالیت‌ها برای تسریع در روند تدوین واژه‌نامه به صورت سه‌شیفته دنبال می‌شود، گفت: تلاش ما این است که دست‌کم جلد نخست این مجموعه تا یک ماه آینده آماده و منتشر شود تا روند تدوین و انتشار مجلدات بعدی نیز ادامه پیدا کند.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از فعالیت‌های پژوهشی در حوزه تاریخ مازندران اشاره کرد و گفت: یکی از پژوهشگران استان در جریان تدوین رساله دکتری خود به مجموعه‌ای شامل حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار بیت شعر درباره تاریخ ایران دست یافته است که بخشی از تاریخ مرعشیان و رویدادهای تاریخی سرزمین طبرستان و دارالمرز در آن بازتاب یافته است.

وی این اثر را نمونه‌ای ارزشمند از «تاریخ منظوم» دانست و افزود: این پژوهشگر با بررسی و استخراج این اشعار، بخشی از اطلاعات تاریخی کمترشناخته‌شده را شناسایی کرده و در تلاش است این اثر را به صورت مکتوب و چاپ‌شده در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.

رئیس مرکز و پژوهشکده فرهنگی ساری‌شناسی تأکید کرد: شناسایی و انتشار چنین آثاری می‌تواند به بازخوانی بخش‌هایی از تاریخ گمشده و کمترشناخته‌شده مازندران کمک کند و زمینه را برای شناخت دقیق‌تر پیشینه فرهنگی و تاریخی این منطقه فراهم سازد.

اسلامی در پایان با قدردانی از پژوهشگران و اهل قلم استان، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های علمی و فرهنگی برای حفظ و معرفی میراث تاریخی و زبانی مازندران تأکید کرد.