طرح ترافیک جدید به نفع مردم است/ تاثیر طرح در کاهش آلودگی هوا

سردار حسین رحیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز طرح ترافیک جدید از ابتدای تیر ماه، اظهار کرد: طرح ترافیک جدید با هماهنگی پلیس پایتخت بوده است و تمام ابعاد این طرح به رویت پلیس پایتخت رسیده است.

وی افزود: در این طرح هر فردی که دارای خودرو است می تواند در طول هر فصل ۲۰ روز وارد این محدوده شود و از این فرصتش استفاده کند.

فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به مشورت‌هایی که در خصوص تصویب و به اجرا درآمدن طرح ترافیک جدید انجام شده است، گفت: با توحه به مشورت هایی که پلیس با سایر نهادهای مربوطه در خصوص اجرای طرح ترافیک جدید انجام داده است باید اعلام کنم که طرح ترافیک جدید به نفع مردم، به نفع ترافیک و موثر در کاهش آلودگی هوا است.