به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حراج تهران، ۶۰ هنرمند در یازدهمین حراج تهران با ۸۰ اثر حضور دارند که ۲۳ نفر از آنان در قید حیات هستند. ۵۴ نفر از این هنرمندان مرد و ۶ نفر از آن‌ها زن هستند. هنرمندان حاضر در یازدهمین دوره «حراج تهران» با گستره سنی حدود یک قرن را شامل می‌شود.

آثار هنرمندانی چون منیر شاهرودی فرمانفرماییان، محمد احصایی، حسین زنده‌رودی، پرویز تناولی، منصور قندریز، سهراب سپهری، محمود فرشچیان، آیدین آغداشلو، صادق تبریزی، کوروش شیشه‌گران، ابوالقاسم سعیدی و مسعود عربشاهی و… در این دوره حضور دارد.

آثار حراج تیر ماه ۹۸ شامل ۷۵ اثر نقاشی و ۵ مجسمه می‌شود که این مجموعه آثار بیانگر تحولات سبک شناختی و زیبایی شناختی هنر ایران در طول یک قرن گذشته است که گرایش‌ها و رویکردهای متنوعی را ذیل عنوان هنر کلاسیک و هنر مدرن در بر می‌گیرد.

یازدهمین حراج تهران» هنر کلاسیک و مدرن ایران ۱۴ تیر ماه سال جاری در هتل پارسیان آزادی برگزار خواهد شد و زمان برگزاری نمایشگاه ۱۲ و ۱۳ تیرماه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ خواهد بود. آثار هنر معاصر ایران در حراج دی ماه ارائه خواهد شد.