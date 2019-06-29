عباس مجیدی رئیس هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با اعلام این خبر درباره مراسم تشییع پیکر این هنرمند پیشکسوت به خبرنگار مهر گفت: ما باتأخیر از فوت آقای هوشمند وزیری مطلع شدیم و به همین دلیل در حال برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع پیکر این هنرمند هستیم و به محض نهایی شدن برنامه‌ها آن را رسانه‌ای می‌کنیم.

وی افزود: به دنبال آن هستیم که در صورت صلاحدید خانواده این هنرمند فقید و هماهنگی با خانه هنرمندان ایران، پیکر ناصر هوشمندوزیری در قطعه هنرمندان آرام بگیرد.

مجیدی با بیان اینکه ناصر هوشمندوزیری از اعضای پیشکسوت انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران بود، تاکید کرد: حتماً برنامه بزرگداشتی علاوه بر مراسم تشییع این هنرمند فقید از جانب انجمن برگزار خواهد شد که در صورت قطعی شدن آنها، اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش مهر، ناصر هوشمند وزیری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز صبح ۶ تیرماه بر اثر ایست قلبی در منزلش درگذشت. وی خالق مجسمه‌های سنگی است که در پارک جمشیدیه تهران به نمایش گذاشته شده‌اند. از دیگر آثار ایشان که در شهر بزرگ تهران به نمایش گذاشته شده می‌توان به مجسمه پرواز و نردبان در پارک خانه هنرمندان، گوزن‌ها، آب نما، دایناسور در پارک پردیسان، ۳۰ اثر دیدنی و برجسته در ارتفاعات کلکچال، مجسمه‌ها و آبشار ۲۷ متری پارک ساعی، مجسمه مادر و فرشته، دختر و پسر، فرشته کوچک در بیمارستان صارم، مجسمه کاکلی و پدربزرگ در پارک گلبرگ اشاره کرد. این هنرمند همچنین در سال ۱۳۸۴ غارموزه‌ای با عنوان «غار موزه وزیری» با ایده خودش در لواسان بنا کرد.

دختر این هنرمند در گفتگویی اعلام کرده درخواست پدرش این بوده که در غارموزه وزیری واقع در لواسان به خاک سپرده شود. بنابراین این موضوع با شورای شهر لواسان در میان گذاشته شده ولی هنوز پاسخی از جانب آنها ارائه نشده است.