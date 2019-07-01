ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناهماهنگی‌هایی که از سوی دو وزارتخانه متولی تنظیم بازار کاغذ به چشم می‌خورد، گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گشایش‌هایی را در حوزه تخصیص ارز به واردات کاغذ صورت داده، ولی مشکل اصلی این است که دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مدام با هم در کشمکش هستند؛ چراکه به نظر می‌رسد باید یک وزارتخانه، متولی کار باشد نه اینکه دو وزارتخانه دخیل شوند و در نهایت، هیچیک نیز پاسخگو نباشند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا افزود: به نظر می‌رسد اگر فقط یک وزارتخانه متولی امر تنظیم بازار کاغذ باشد و از صفر تا صد آن را بررسی کرده و پاسخگوی آن شود، بازار کاغذ سامان می‌گیرد؛ این در حالی است که منابعی که تخصیص داده شده اگرچه مناسب است ولی موضوع بد مدیریت می‌شود.

وی تصریح کرد: اولاً این دو وزارتخانه باید توافقی با هم داشته باشند و صفر تا صد کار را به یک وزارتخانه بسپارند؛ اما نظر فعالان حوزه بازار کاغذ این است که وزارت صمت می‌تواند متولی بهتری برای تنظیم بازار کاغذ باشد؛ نکته دوم این است که چون واردکننده و صادرکننده و صلاحیت آنها را فقط وزارت صمت می‌شناسد و الان لیست افراد را هم معمولاً وزارت ارشاد تائید کرده و تخصیص سهمیه را انجام می‌دهد، کار به صورت یله و رها پیش می‌رود؛ ضمن اینکه نظارت و کنترل دقیقی نیز وجود ندارد و این بر ضعف بازار اضافه می کند.

روغنی تاکید کرد: منابع تخصیص داده شده برای واردات کاغذ، منابع مناسبی بوده و نسبتاً ارز خوبی تامین شده است و در حال حاضر نیز به نظر می رسد که خیلی نباید مشکل کاغذ در بازار وجود داشته باشد؛ اما دلیل بالا بودن قیمت، نداشتن تدبیر مناسب است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی بر هم ریختگی بازار کاغذ، حضور دلار ۴۲۰۰ تومانی در این بازار است؛ به این معنا که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد، بازار روند طبیعی و عادی خود را در پیش خواهد گرفت. تا به امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ داده شده است، کاغذهای وارداتی سر سفره ناشران و روزنامه نگاران نیامده است.

روغنی گلپایگانی معتقد است که دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در واردات کاغذ به ارز نیمایی تغییر دهد؛ البته ممکن است به طور طبیعی اندکی قیمت بالاتر رود، ولی فراوانی کاغذ در بازار منجر به کاهش عطش خواهد شد و وهمین امر رانت جویان را به سمت خروج از این بازار پیش خواهد برد و در نتیجه آن، قیمت باز متعادل‌تر می‌شود. این در حالی است که اکنون کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانی به نام ناشران و خبرنگاران و به کام دلالان تمام می‌شود.

وی گفت: سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، بارها و بارها در این زمینه با دولت صحبت کرده و نظرات خود را مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی و لزوم حذف آن ارایه داده است، اما دولت گوش شنوایی ندارد و همچنان اجرای این سیاست اشتباه را ادامه می‌دهد.