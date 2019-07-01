به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح دوشنبه در نشست برنامه ریزی آموزشی طرح تابستانه توانمندسازی مهارتی دانشجویان استان بوشهر اظهار داشت: سال گذشته بیش از سه هزار نفر از دانشجویان استان بوشهر با آموزش‌های مهارتی توانمند شدند.

وی از افزایش میزان مهارت‌آموزی دانشجویان استان خبر داد و اضافه کرد: با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری بیش از سه هزار و ۵۰۰ دانشجو از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند می شوند.

دراهکی خاطرنشان کرد: افرادی که به مهارت‌آموزی در کنار آموزش‌های تئوری روی می‌آورند، بدون شک آینده شغلی مطمئن‌تری دارند و می‌توانند با در دست داشتن گواهینامه فنی و حرفه‌ای، پشتوانه‌ای برای اشتغال داشته باشند.

وی با بیان اینکه پیوند آموزش‌های رسمی و غیررسمی همواره به عنوان دغدغه در جامعه مطرح بوده است گفت: توانمند سازی دانشجویان با ارایه آموزش های فنی و حرفه ای یکی از رویکردهای محوری این اداره کل است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر، علم را در کنار عمل راهگشای مشکلات دانست و ابراز امیدواری کرد دانشجویان از این موقعیت به بهترین نحو برای ارتقای سطح مهارتی خود بهره گیرند.

وی از برنامه ریزی آموزشی برای اجرای دوره های آموزشی مهارتی در دانشگاه های خلیج فارس، پیام نور، علمی و کاربردی و آزاد اسلامی در سطح استان بوشهر خبر داد و افزود: با توجه به اینکه دانشجویان آینده سازان این کشور محسوب می شوند بنابراین توانمند سازی آنها در حوزه های مهارت آموزی برای ورود بهتر به بازار کار از اولویت های آموزش فنی و حرفه ای است.

وی با بیان اینکه تنها راه فراهم شدن مشکل اشتغال جوانان توانمندسازی مهارتی آنان است اظهار کرد: توانمندسازی دانشجویان با آموزش‌های مهارتی، گامی به سوی تحقق اقتصاد مقاومتی است.