ولایت فقیه خاری در چشم و استخوانی در گلوی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسن تسخیری ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه آستارا که در این ناحیه برگزار شد، اظهار کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با اقتدار و قدرتمندانه، در برابر قدرت‌های پوشالی جهان ایستاده است.

وی با بیان اینکه طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی منطق آمریکایی‌ها بر اساس سیاست تهدید و فشار بوده است، گفت: مواضع عزتمندانه، حکیمانه و منطقی مقام معظم رهبری در دیدار با نخست وزیر ژاپن قابل ستایش است.

تسخیری، افزود: رهبر معظم انقلاب با منطق، موضع گیری و استدلال درست در این دیدار اعلام کردند که ترامپ شایسته مبادله پیام نیست و با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان، اظهار کرد: نباید با آدم‌های قلدر، متکبر و مغرور معاشرت داشت و باید با آنها سنگین برخورد کرد چرا که این سیره انبیا و ائمه اطهار (ع) است.

تسخیری با بیان اینکه آمریکا توان و جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد، گفت: با رصد دقیق فضای جهانی و بررسی موقعیت کشورها به همان فرموده امام خمینی (ره) خواهیم رسید که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

در این مراسم از خدمات ۳۱ ساله حجت الاسلام یحیی عبادیان مسئول سابق دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه آستارا تقدیر و حجت الاسلام یعقوب نمازی با حفظ سمت در دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه تالش به عنوان سرپرست جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه آستارا معرفی شد.