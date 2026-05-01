حجت الاسلام سید رضایی: ملت ایران ستون مقاومت در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی سیدرضایی، شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم شهرستان آستارا با اشاره به جایگاه ملت ایران در تحولات منطقه و روایات اسلامی، اظهار کرد: نقش مردم در دفاع از حقوق کشور تعیین کننده است.
وی با اشاره به پرسشی که بهگفته او از سوی یکی از مراجع بزرگ درباره «قوم مشرق زمین» مطرح شده بود، اظهار داشت: در روایات آمده است که ایرانیان به رهبری خراسانی در برابر دشمنان ایستادگی میکنند و حقوق پایمالشده ملت ایران را بازپس میگیرند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه آستارا، با مرور تجربه مذاکرات دهههای گذشته گفت: دشمن در دورههایی تهدید به جنگ کرد، اما نهایتاً این ملت ایران بود که ضربه نهایی را وارد ساخت و طرف مقابل را وادار به پذیرش حقوق ملت کرد.
وی افزود: امروز نیز شرایط بهگونهای است که اگر دشمنان بخواهند حقوق ملت ایران را بدهند، این ملت دیگر منتظر اعطای آنان نمیماند؛ زیرا با اتکا به توان خود و با پشتیبانی رهبر انقلاب، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی، مجلس و مسئولان، مسیر دستیابی به حقوق خود را میشناسد.
حجتالاسلام سیدرضایی با اشاره به سخنانی منسوب به برخی شخصیتهای برجسته جهان اسلام، حضور مردم ایران را «ستون خیمه مقاومت» توصیف کرد و گفت: ارزش این حضور و پایداری را باید دانست؛ چرا که بهگفته برخی بزرگان، آخرین رویاروییها پیش از گشایش نهایی، با نقشآفرینی ملت ایران رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به نگرانیهایی که در بخشی از جامعه درباره تحولات منطقه وجود دارد، تأکید کرد: بر اساس روایات، تصور سقوط یا سکوت ایران پیش از ظهور، خیالی خام است و تحقق نخواهد یافت.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه ناحیه آستارا با بیان اینکه حضور بیش از دو ماهه مردم در خیابانها و میدانها، نشانه وفاداری و استقامت آنان است، افزود: این حضور، اتمام حجتی برای امت اسلامی است تا از حرکت ملت ایران حمایت کنند.
وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج و آرزوی توفیق برای مردم گفت: امید است که این پایداری و همراهی، زمینهساز تحقق وعدههای الهی و سپردن پرچم انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی آن باشد.
