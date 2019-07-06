جلوگیری از توپ بازی گردشگران با بناهای تاریخی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، درج گزارش - فیلمی با عنوان «بازی با کاشی‌های ۴۰۰ ساله مسجد تاریخی امام اصفهان» در هفته های گذشته در خبرگزاری مهر که به توپ بازی گردشگران با بناهای تاریخی اصفهان به ویژه مسجد امام خمینی (ره) برخورد مکرر توپ با کاشی های تاریخی این بنای تاریخی می پرداخت بازتاب خوبی در فضای مجازی و رسانه ها داشت؛ به گفته مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان پس از انتشار این گزارش با اطلاع رسانی به نیروی انتظامی کنترل های لازم در این ارتباط انجام شد.

نکته مهم عدم حضور یگان حفاظت میراث فرهنگی در طول دو هفته پایش این بنای تاریخی توسط خبرنگار مهر در ارتباط با این موضوع بود و بر این اساس خبرگزاری مهر از فریدون الله یاری پیگیر دلیل عدم حضور دائمی یگان حفاظت میراث فرهنگی در کنار بناهای شاخص استان اصفهان شد.

فریدون الله یاری در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند وقتی است که متاسفانه شاهد این هستیم که بازی های توپی با دیوار بناهای مسجد امام (ره) و هشت بهشت توسط عده ای از مردم و گردشگران از سرجهل و بی اطلاعی از ارزش این بناها انجام می شود.

وی در ارتباط با عدم حضور یگان حفاظت میراث فرهنگی در راستای حفاظت از این بنا از آسیب های حضور گردشگران افزود: یگان حفاظت در بناهای بیرونی که بخشی از فضای شهری محسوب می شود به طور مستمر و مستقیم حضور ندارد.

یگان حفاظت به صورت گشت های نوبتی از بناهای خاص تاریخی محافظت می کند

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه یگان حفاظت به صورت گشت های نوبتی از بناهای خاص محافظت می کند، تصریح کرد: طبیعی است که نیروهای یگان محافظت در حدی نیست که به صورت شبانه روز از بناهای تاریخی و میراثی محافظت کند بلکه برحسب ضرورت گشت هایی صورت می گیرد.

وی با اشاره به جلوگیری از انجام بازی های توپی در روزهای گذشته و آسیب به دیوار بناهای مسجد امام (ره)، مسجد شیخ لطف الله و بنای هشت بهشت پس از اطلاع رسانی رسانه ها، به ویژه خبرگزاری مهر در روزهای گذشته ابراز داشت: گشت های یگان حفاظت، با هر گونه اقدامی از این دست مقابله می کنند و در این زمینه نیروی انتظامی را مطلع کردیم و کنترل های لازم صورت گرفته است.

فرهنگ سازی و آگاهی رسانی مهم ترین عامل جلوگیری از آسیب رسیدن به بناهای تاریخی اصفهان

الله یاری مهم ترین عامل در جلوگیری از رفتارهای آسیب زا به بناهای تاریخی را در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شهروندان دانست و گفت: بروز رفتارهای آسیب زننده به بناهای تاریخی از سر جهل و نادانی افراد خاطی است و مهم ترین عامل فرهنگ سازی و آگاهی رسانی است تا رفتارهایی همچون توپ بازی در کنار بناهای میراثی صورت نگیرد.

وی در ادامه به پی گیری های ثبت جهانی بازار امام (ره) هم اشاره ای داشت و گفت: هنوز فرمت ثبت جهانی به طور کامل ابلاغ نشده و اقدامات لازم در حال انجام است.

ثبت جهانی چند بازار اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری تصریح کرد: چند بازار در حال تکمیل ثبت جهانی هستند که بازار سعد السلطنه قزوین به صورت پایلوت و سپس بازار امام (ره) در شرف ثبت جهانی هستند.

گفتنی است پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد پس از درج این گزارش، یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان با گشت زنی مداوم در میدان نقش جهان از ادامه روند انجام بازی های توپی در جوار مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله جلوگیری و مانع از توپ بازی گردشگران با این بناهای تاریخی شدند که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.