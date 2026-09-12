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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

کشف ۶۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق در همدان

کشف ۶۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق در همدان

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان از کشف محموله سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید اقدامات کنترلی و رصد اطلاعاتی در عملیاتی موفق به کشف ۶۲۰ هزار نخ سیگار خارجی، ۴ هزار و ۶۱۱ عدد فندک خارجی و ۴۰ دستگاه سیگار الکترونیکی از ۲ دستگاه خودروی شوتی شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را افزون بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و چهار نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با بیان اینکه پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی اجازه فعالیت به قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی را نخواهد داد، از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6945190

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