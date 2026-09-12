کشف ۶۰ میلیارد ریال سیگار قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید اقدامات کنترلی و رصد اطلاعاتی در عملیاتی موفق به کشف ۶۲۰ هزار نخ سیگار خارجی، ۴ هزار و ۶۱۱ عدد فندک خارجی و ۴۰ دستگاه سیگار الکترونیکی از ۲ دستگاه خودروی شوتی شدند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را افزون بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و چهار نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان با بیان اینکه پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی اجازه فعالیت به قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی را نخواهد داد، از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.