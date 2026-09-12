راهیابی ۷ دانش آموز همدانی به المپیادهای علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی عصر شنبه در نشست مشترک شورای معاونین و ستاد پروژه مهر استان همدان اظهار کرد: براساس رهنمودهای امام راحل و مبانی توسعه کشور آموزش و پرورش باید به عنوان یک دستگاه سرمایهگذار نه یک نهاد هزینهبر نگریسته شود چراکه تضمین و ساخت آینده کشور در گرو توجه همهجانبه و سرمایهگذاری برای دانشآموزان است.
وی با اشاره به توفیقات علمی اخیر دانشآموزان استان افزود: در سال تحصیلی جاری پس از سالها وقفه هفت نفر از دانشآموزان استان همدان موفق به راهیابی به مرحله کشوری المپیادهای علمی شدند که این رویداد گامی ارزشمند در کارنامه علمی استان به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان همچنین به سیر صعودی شاخصهای آموزشی در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: با وجود چالشها، شرایط خاص و تعطیلیهای تحصیلی، میانگین نمرات کتبی امتحانات نهایی پایه دوازدهم در استان نسبت به سال گذشته حدود ۰.۷۳ نمره رشد داشته که نشاندهنده تلاش پیوسته مجموعه معلمان و دانشآموزان است.
شیدایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود اعتبارات و فرسودگی تجهیزات آموزشی تصریح کرد: در صورت تخصیص و هدایت حداقل ۵۰ درصد از اعتبارات استانی به سمت تامین و نوسازی تجهیزات بخش عمدهای از نیازمندیهای اولیه و اساسی مدارس استان مرتفع خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر اولویت توسعه زیرساختهای ورزشی در نقاط کمبرخوردار خاطرنشان کرد: تکمیل چندین سالن ورزشی در حوزههای همدان و فامنین از جمله سالن ورزشی زینب کبری (س) در منطقه دیزج و پروژههای ناحیه ۲ با مشارکت فعال خیرین نیکاندیش در حال پیگیری است که با بهرهبرداری از آنها سرانه ورزشی دانشآموزان این مناطق بهطور ملموسی ارتقا مییابد.
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