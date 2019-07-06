ارتباط صمیمانه بین مومنان مهم ترین خواسته امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «مسیر فیروزه» به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت با موضوع سلام مستمر امام رضا (ع) به پیروان با حضور حجت الاسلام محمدباقر پورامینی کارشناس مذهبی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

حجت الاسلام پورامینی در این ویژه برنامه با اشاره به سلام رساندن امام رضا (ع) به پیروان خود گفت: امام رضا (ع) در نامه ای به حضرت عبدالعظیم حسنی بر پیروان و دوستداران خود سلام رسانده اند و چه زیباست که ما مخاطب سلام حجت خدا باشیم.

وی با اشاره به معنای واژه سلام افزود: سلام به معنای تقاضای سلامتی از خداوند برای طرف مقابل است. اگر معنای سلام تقاضای سلامتی روح و جسم باشد نعمت ایمان را نیز شامل می شود و بالاترین نعمت خواهد بود.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه لفظ "سلام" در اسلام برای تحیّت انتخاب شده گفت: سلام به معنای دعا برای سلامتی از آفت های جسمی و روحی است، همچنین سلام کردن مسلمانان به یکدیگر به منزله عهدی بین آنها و حفاظت از جان، مال و آبروی آنهاست و ما با این نگاه روابط اجتماعی خود را ساماندهی می کنیم.

حجت الاسلام پورامینی با اشاره به اهمیت فوق العاده سلام کردن بیان داشت: ما در پایان نمازهای واجب و مستحب سه بار سلام می دهیم؛ سلام بر پیامبر اسلام (ص)، سلام بر خود و بندگان صالح خداوند و سلام بر همه نمارگزاران و پیروان خوب خداوند.

وی اضافه کرد: علاوه براین، ما در همه زیارت نامه ها نیز به پیامبر (ص) و امامان و شهدا و مدفونین در آن مکان سلام می دهیم البته سلام در زیارت نامه ها به ویژه زیارت عاشورا و زیارت امام رضا (ع) یک سلام عادی نیست بلکه یک سلام مستمر است. سلام از سوی امام به مومنان زیبایی خاصی دارد، امام پدری مهربان و راهنمای امین مردم است. امام بر یکپارچگی و حرکت جمعی مردم تأکید دارد و ما نیازمند ارتباط با امام و حجت خداوند هستیم.

این کارشناس مذهبی با اشاره به فرازی از زیارت جامعه کبیره در این باره گفت: در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: «خداوند صلوات ما بر ائمه اطهار (ع) را وسیله پاکی خلقت، طهارت نفوس و تزکیه و پاکی از گناهان ما قرار داده است.»

وی متذکر شد: دقت کنیم که امام به جمع مومنان سلام رسانده و انتظار او از ما حفظ رابطه صمیمانه میان یکدیگر است. هر رابطه بین مومنان یک وحدت ایجاد می کند و هرچه ارتباط گسترده تر شود وحدت نیز شدیدتر شده و این شدت اخوت و برادری یقیناً ًمطلوب امام رضا (ع) است.

حجت الاسلام پورامینی در پایان ویژه برنامه «مسیر فیروزه» از رادیو گفت و گو ابراز داشت: امام رضا (ع) می خواهد ما در غم و شادی یکدیگر شریک باشیم. بنابراین اگر پیکر واحد شویم مخاطب سلام امام رضا (ع) بوده و از الطاف ایشان بهره مند خواهیم شد.