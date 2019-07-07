آپارتاید و نژادپرستی در رژیم صهیونیستی/ بمب ساعتی به نام «فلاشا»

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: طی روزهای گذشته عبارت یهود «فلاشا» به وفور در خصوص اخبار مربوط به تظاهرات در اراضی اشغالی به گوش خورده است. یهودیان اتیوپی در اراضی اشغالی اخیراً تظاهرات گسترده ای را علیه سیاستهای تبعیض آمیز تل آویو برگزار کرده اند.

اعتراضات شدید یهودیان اتیوپیایی در اراضی اشغالی ادامه دارد و طی آن، تظاهرات کنندگان به صورت گسترده خشم خود را با شکستن شیشه‌های خودروهای پلیس اسرائیل نشان می‌دهند.

پس از کشته شدن سلمون تکا، جوان ۱۸ ساله اتیوپیایی که دارای تابعیت اسرائیلی بود و به ضرب گلوله یک نیروی پلیس رژیم صهیونیستی کشته شد، تمامی مناطق مختلف اراضی اشغالی طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده است.

معترضان مسیرها را بسته و لاستیک‌ها را در مناطق مختلف اراضی اشغالی آتش زدند و در تعدادی از مناطق درگیری‌هایی میان نیروهای پلیس و معترضان به وقوع پیوست. این نخستین باری نیست که یک جوان اتیوپیایی به دست نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی کشته می شود.

یهودیان فلاشا مهاجرانی هستند که از اتیوپی با وعده های دروغین سران رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی مهاجرت کرده اند.

این یهودیان از حق آموزش و استخدام همانند دیگر ساکنان اراضی اشغالی برخوردار نیستند. این قشر از یهودیان از جمله گروه‌های فقیری هستند که بنا بر وعده‌های دروغین صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده و سپس آنجا مورد تبعیض شدید قرار گرفته و به آن‌ها به چشم شهروندان درجه سه نگاه می‌شود.

بر اساس آمارهای غیر رسمی، شمار یهودیان اتیوپی تبار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بین ۱۲۵ هزار نفر تا ۱۳۵ هزار نفر است.

مقامات و سران رژیم صهیونیستی برای آنکه خلأ موجود در اراضی اشغالی در زمینه های کارگری را پر کنند با وعده های دروغین یهودیان آفریقایی را تشویق به مهاجرت به اراضی اشغالی کردند و این روند باعث شد تا آفریقایی ها در جامعه صهیونیستها تبدیل به یک طبقه کارگری با سطح پایین و متحمل رفتارهای تبعیض آمیز شوند.

اغلب یهودیان اتیوپی تبار در مناطق خاصی در فلسطین اشغالی سکونت دارند. بزرگ‌ترین محل سکونت و تجمع آن‌ها در شهرک «کریات اربع» نزدیک الخلیل است و همچنین در نزدیکی «صفد» در «الجلیل» و همچنین در شهر «عسقلان» و برخی از آن‌ها نیز نزدیک بیت المقدس و در شهرک‌های «راموت» و «بیت مئیر» و «تله زئیف» هستند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، میزان فقر میان یهودیان اتیوپی ۵۱.۷ درصد است. یهودیان آفریقایی ساکن سرزمین‌های اشغالی طی سال‌های گذشته با برگزاری تظاهرات علیه تبعیض به ویژه درحوزه مسکن اعتراض خود را نشان داده اند.

یکی از بارزترین مسائلی که باعث شعله ور شدن خشم یهودیان فلاشا در اراضی اشغالی شده کشته شدن یک سرباز اتیوپی تبار در جریان یک حمله بوده است. اخیراً نیز یک جوان اتیوپی تبار به ضرب گلوله نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی کشته شده که این مسأله باعث به وجود آمدن یکی از بزرگترین تظاهرات خشم آلود یهودیان فلاشا در اراضی اشغالی شده به طوریکه این اعتراضات چندین روز ادامه یافته و در جریان آن مسیرهای اصلی در شهرهای اراضی اشغالی مسدود شد.

مناطقی که یهودیان فلاشا در آنها زندگی می کنند عموماً فقیر نشین بوده و نرخ بیکاری در میان آنها بسیار زیاد است. در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ سه هزار یهودی اتیوپی تبار به مقر پارلمان رژیم صهیونیستی یورش برده و اعتراض خود را نسبت به تبعیض نژادی علیه آنها نشان دادند چرا که یهودیان سفید پوست از فروش خانه و اجاره دادن به یهودیان اتیوپی تبار در جنوب اراضی اشغالی امتناع می ورزیدند.

در آن زمان یکی از وزرای صهیونیست فریاد زد که اتیوپیایی ها باید قدردانی ما باشند چرا که آنها را به اسرائیل آورده ایم! این سخنان موجی از اعتراضات جدید را برانگیخت.

این در حالیست که اعتراضات ادامه دار هزاران آفریقایی در اراضی اشغالی در برابر دوربین های رسانه ای جهان ادعای مقامات صهیونیست در مورد «دموکراسی بودن اسرائیل» را زیر سوال برده است.

در همین راستا تیسیر الخطیب نویسنده و پژوهشگر فلسطینی تاکید کرد که نافرمانی اتیوپیایی های مقیم سرزمین های اشغالی ادعای سردمداران صهیونیست که خود را تنها تجربه دموکراتیک در منطقه غرب آسیا معرفی می کردند رسوا کرد.

رژیم صهیونیستی بر پایه اشغالگری و نژاد پرستی بنا شده است. الخطیب با اشاره به نافرمانی یهودیان سیاه پوست در رژیم صهیونیستی گفت این نافرمانی ته مانده دروغ تنها دولت دموکراتیک منطقه غرب آسیا را نابود کرد و به جهانیان نشان داد که صهیونیست ها حتی به یهودیان داخل خود این رژیم هم احترام نمی گذارد.

رفتارهای یهودیان سفید پوست در قبال یهودیان آفریقایی به ویژه اتیوپی تبار به قدری زشت و زننده است که طی سالهای گذشته باعث به وجود آمدن یک دمل چرکین در جامعه یهودیان مقیم اراضی اشغالی شده و هر از چند گاهی با یک تلنگر سر باز می زند و عنقریب است که این اقدامات باعث فروپاشی کاملاً جامعه صهیونیستها شود چرا که این جامعه بر اساس اصول فکری نژاد پرستانه و شکننده بنا شده است.

یهودیان اتیوپی تبار در جامعه صهیونیستها بسیار تحت فشار هستند آنها از حقوق اولیه ای که یهودیان سفید پوست از آن برخوردارند محروم هستند به عنوان مثال تنها طی ۲ سال اخیر نیروهای پلیس اسرائیل ۳ جوان اتیوپی تبار را کشته اند.

بسیاری از مدارس در اراضی اشغالی دانش آموزان این قشر از یهودیان را نمی پذیرند چرا که آنها سیاه پوست هستند. مراکز پزشکی در اراضی اشغالی خون های اهدایی این یهودیان را به سطل های آشغال می ریزند چرا که بیم آن دارند این خون ها آلوده به بیماری های وراثتی و واگیر دار باشد.

پزشکان یهودی نیز از معالجه این یهودیان آفریقایی سرباز می زنند. صهیونیستها حتی اعلام کرده اند که در یهودی بودن این اتباع اتیوپی مقیم اراضی اشغالی شک و تردید دارند.

سیاستهای مقامات صهیونیست و نحوه رفتار آنها با یهودیان آفریقایی چیزی نیست که نتوان آن را باور کرد و یا با دیدن آن شوک زده شد چرا که سالهاست این رفتارها در قبال فلسطینی ها صورت می گیرد.

اقدامات نژاد پرستانه رژیم صهیونیستی به قدری وحشیانه است که بسیاری از نهادهای بین المللی جهان ماهیت این رژیم را اساساً یک رژیم نژاد پرست بر پایه همین عقاید می دانند. دروغین بودن ادعاهای مقامات صیونیست در خصوص فراهم آوردن یک زندگی مرفه برای مهاجران باعث شده تا روند مهاجرت معکوس از اراضی اشغالی طی سالهای اخیر شدت بگیرد.

در هر صورت باید گفت که این تحولات نشان از وجود یک خلأ گسترده و نظام آپارتاید جدید در رژیم صهیونیستی دارد که مانند یک بمب ساعتی هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد.