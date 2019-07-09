ورود کاروان زیر سایه خورشید به کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله توکلی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از حضور کاروان زیر سایه خورشید در منطقه کاشان خبر داد و اظهار داشت: این کاروان هفت روز در شمال استان اصفهان حضور دارد.

وی با بیان اینکه این کاروان شامل یک نماینده آستان، مداح، روحانی کاروان و دو خادم حرم رضوی است، افزود: ۶۰ شهر و روستای شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل و نطنز از ۱۸ تا ۲۳ تیرماه میزبان کاروان زیر سایه خورشید از آستان قدس رضوی است و از وجود این کاروان بهره مند می شوند.

مراسم استقبال ساعت ۹ صبح در فرودگاه کاشان

مدیر عامل موسسه خادمین حضرت رضا (ع) در کاشان ضمن اشاره به شهرها و روستاهایی که کاروان زیر سایه خورشید در آن حضور دارند، ابراز داشت: شهرهای نطنز، باردود و خالدآباد و روستای هنجن از توابع نطنز، روستاهای مرق، ویدوج، ویدوجا، سادیان، ازوار، ورکان، تجره، آزران، آرنجن، پنداس، کامو، چوگان و جوینان، بخش فین، منطقه راوند، مشهد اردهال، شهرهای قهرود، آران و بیدگل، برزک از توابع کاشان میزبان این کاروان به مدت یک هفته میزبان این کاروان هستند.

وی گفت: شهرستان کاشان جشن زیر سایه خورشید را از سال ۸۳ آغاز کرد و در سال ۸۷ آستان قدس رضوی شروع آن را در هشت استان کشور کلید زد و امروز نیز به صورت بین المللی در اقصی نقاط جهان برگزار می شود.

حضور کاروان زیر سایه خورشید در هفت کشور جهان

توکلی حضور در مراکز بهزیستی و سالمندان را از برنامه های در نظر گرفته شده ویژه کاروان زیر سایه خورشید عنوان کرد و اظهار داشت: دیدار با علما، مددجویان کمیته امداد، موسسات خیریه و توانبخشی، کودکان بی سرپرست، زندان، عیادت از بیماران بیمارستان ها، زایشگاه، سایت هسته ای نطنز، مساجد و تکایا و بازدید از خانواده شهدا و ایثارگران، شهدای مدافع حرم از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برنامه های کاروان زیر سایه خورشید در هفت کشور و دو هزار نقطه داخل کشور اجرا می شود، افزود: تقدیر از پاکبانان مستقر در محل تدفین زباله، حضور در مراکز ترک اعتیاد و برگزاری جشن دانش آموزی برنامه های ویژه ای است که برای سال جاری در نظر گرفته شده و اجرا می شود.