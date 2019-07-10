جیم کری بار دیگر برای رسوا کردن ترامپ نقاشی کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از درپ، جیم کری بازیگر با کشیدن تصویری از دونالد ترامپ در کنار «جفری اپستین» میلیاردری که برای سرمایه‌گذاری و فروش کارگران جنسی دستگیر شده، وی را زیر سوال برد.

این بازیگر در جدیدترین نقاشی‌اش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد دونالد ترامپ را در کنار «اپستین» کشیده که خود او نیز در کنار یک دختر جوان در حال گریه تصویر شده است.

وی در شرح این تصویر تاکید دارد که ترامپ مدتی طولانی با این فرد دوست بوده است.

جیم کری در شرح نقاشی‌اش نقل قولی از ترامپ را یادآوری کرده است. ترامپ گفته بود: ۱۵ سال با جف (اپستین) ارتباط داشتم. وحشتناک بود. با او بودن خیلی بامزه است. تازه می‌گویند که او زنان زیبا را مثل من خیلی دوست دارد و بسیاری از آن‌ها از او خیلی جوان‌تر هستند.

اما بعد از دستگیری این فرد ترامپ بلافاصله تاکید کرده که مدت زیادی است با او ارتباط نداشته است.

بر مبنای گزارش‌ها اپستین پول زیادی برای ورود دخترانی که بسیاری از آن‌ها زیر ۱۴ سال داشتند به آمریکا پرداخت کرده تا از آن‌ها به عنوان کارگران جنسی بهره بگیرد. این امر بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ صورت گرفته بود.

پرونده این بانکدار میلیارد آمریکایی، اکنون بار دیگر به جریان افتاده است. وی روز شنبه ۶ جولای (۱۵ تیر) در نیویورک بازداشت شد و احتمالاً طبق قوانین آمریکا مجازاتی تا ۲۰ سال زندان می‌تواند در انتظار او باشد.

پرونده وی ۶ سال قبل به خاطر شکایت دختران نابالغ مطرح شد اما او تنها به ۱۸ ماه حبس محکوم شد و با معامله خارج از دادگاه برای مختومه شدن پرونده به قربانیان غرامت مالی پرداخت کرد.

اپستین چنین معامله‌ای را بیش از همه، مدیون الکساندر اکوستا، دادستان وقت میامی بود که امروز وزیر کار دولت ترامپ است. در ماه‌های گذشته، بحث‌های جدیدی در مورد این توافق در آمریکا به راه افتاد و سرانجام به دستگیری مجدد این فرد انجامید.