ورزشکار گلستانی قهرمان اسکواش دختران زیر ۱۵ سال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش نوجوانان و نونهالان دختر قهرمانی کشور بعدازظهر شنبه در خانه اسکواش گرگان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در رده سنی زیر ۱۵ سال (نوجوانان)، نرگس سلطانی از گلستان سه بر دو مقابل فاطمه فلاحتی از یزد به برتری رسید و جام قهرمانی این رده سنی را بالای سر برد، پادمیرا زرنگ زاد از گیلان و دیانا مقری از گلستان هم مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

در رده سنی زیر ۱۳ سال (نونهالان)، نازنین تقی نژاد از یزد سه بر یک پارمین نکوپایان از تهران را مغلوب کرد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، ثمین حسن پور از فارس و باران محمدپور از تهران هم به طور مشترک سوم شدند.

در جدول پلیت هم رومینا یوسفی از تهران عنوان نخست را به دست آورد.

لازم به ذکر است؛ مسابقات اسکواش نوجوانان و نونهالان دختر قهرمانی کشور با حضور ۶۰ اسکواس باز از ۱۹ استان به مدت سه روز در خانه اسکواش گرگان برگزار شد.