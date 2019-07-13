انگلیس برای پایان توقیف نفتکش ایرانی،تمهیدات لازم را به عمل آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس در تماسی تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با تاکید بر حق ایران بر صادرات نفت خود، و با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها در منطقه، اظهار امیدواری کرد که نتایج بررسی‌های حقوقی و قضائی در جبل الطارق موجب رهاسازی هر چه زودتر نفتکش گریس وان که حامل نفت ایران بود، شود.

در این گفتگوی تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر غیرقانونی بودن تحریم‌های نفتی آمریکا، گفت: جمهوری اسلامی ایران به صادرات نفت خود در هر شرایطی ادامه خواهد داد.

ظریف با اشاره به مقصد قانونی نفتکش گریس وان در شرق مدیترانه افزود: اتحادیه اروپا که همواره مخالف اعمال فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا بوده است نمی‌تواند خود به چنین اقدامی مبادرت ورزد و دولت انگلیس می‌بایست سریعاً نسبت به پایان توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی، تمهیدات لازم را به عمل آورد.

در این گفتگو ظریف همچنین در خصوص نازنین زاغری و دیگر افراد دوتابعیتی که به دلیل جرایم امنیتی در ایران دستگیر شده اند، خطاب به همتای انگلیسی خود گفت: دستگیری و محاکمه این افراد بر اساس روال‌های کاملاً قانونی صورت گرفته است و از دولت انگلیس انتظار می‌رود به اجرای قانون و استقلال قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد.