دولت بیش از۴۵۰میلیارد تومان در خراسان شمالی سرمایه گذاری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی اظهار کرد: خراسان شمالی به عنوان یکی از استان‌های جدید التأسیس از اهمیت بسیار بالایی برای دولت برخوردار است که باید به سرعت و با سرمایه‌گذاری مناسب توسعه یافته و زیرساخت‌های آن آماده شود تا همپای دیگر استان‌ها از امکانات لازم برای توسعه و پیشرفت برخوردار شود.

واعظی توسعه و پیشرفت خراسان شمالی را برای دولت بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در چارچوب همین سیاست، طی ۶ سال گذشته سالانه بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان از سوی دولت در این استان سرمایه‌گذاری شده که نزدیک به سه برابر میزان سرمایه‌گذاری در دولت‌های قبل است.

وی افزود: دومین سفر استانی رئیس جمهور به خراسان شمالی فردا انجام خواهد شد، از چند ماه قبل برنامه‌ریزی‌های مختلفی از سوی دولت، وزیران ذیربط و مدیران استان برای این منظور انجام شده و استاندار خراسان شمالی نیز با انگیزه بالا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده تا علاوه بر فعالیت‌های جاری، فعالیت‌های مرتبط با این سفر در راستای توسعه و پیشرفت استان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی بسیار فشرده خواهد بود، در این سفر رئیس جمهور با مردم استان در شهر شیروان دیدار خواهد کرد و همچنین پروژه‌های مختلفی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس توسط وزرا و معاونان رئیس جمهور در شهرهای مختلف استان افتتاح می‌شود.