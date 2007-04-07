حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با مهر، وحدت ملی را مهمترین عنصر در حفظ دستاورد فناوری هسته ای خواند و اظهارداشت: وحدت ملی مد نظر مقام معظم رهبری بزرگترین رمز دفاع از فناوری هسته ای است.

وی با تاکید بر عزم جدی ایران برای حفظ فناوری هسته ای، افزود: مهمترین هدف آمریکا، انگلیس و هم پیمانانشان ایجاد تفرقه در داخل کشور است و اگر در اراده ملت، وحدت در موضوع هسته ای وجود داشته باشد، فشارهای آنان بی اثر خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیپلماسی کشور را مولفه دیگر در حفظ فناوری هسته ای خواند و گفت: دستگاه دیپلماسی کشور همانگونه که تا امروز مدافع بحث هسته ای بوده است از این پس نیز باید بر تحرک خود در این زمینه بیفزاید.

حاجی بابایی با اشاره جشن ملی فناوری هسته ای، پیشرفت رو به جلو در فناوری هسته ای را یکی دیگر از مولفه های مهم در حفظ این فناوری دانست.

وی گام بعدی ایران پس از صدور قطعنامه 1747 شورای امنیت را نشان دادن اقتدار بیشتر علمی ایران به دنیا عنوان کرد و افزود: باید به دنیا ثابت کنیم قدرت اعمال آنچه را امروز در جایگاه علمی بیان می کنیم، داریم و این تنها یک شعار نیست.

نماینده همدان تصریح کرد: باید مذاکره را به عنوان مبنای قطعی و حتمی و انحصاری بحث هسته ای مطرح کنیم. مذاکره با تعارف امکان پذیر نیست. مذاکره شرایطی دارد که باید آن را تحقق دهیم.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اولین شرط این است که طرفین از اراده و اقتدار و تصمیم یکدیگر مطلع باشند.همچنین طرفین مذاکره باید اقتدار یکدیدگر را باور کنند. مذاکره تنها راهی است که ما و طرف غربی را از بن بست خارج می کند.

وی افزود: غیر از مذاکره هر قدمی که از سوی غربی ها برداشته شود، اشتباه است و اقدامات شورای امنیت بر علیه ایران روز به روز وضعیت را مشکل تر می کند.

حاجی بابایی خاطر نشان کرد: اگر امروز توانسته ایم فناوری هسته ای را از نظر علمی به اینجا برسانیم دلیل آن آثار و برکات فهم و درک و خود باوری مردم است، مردم ما به این جمع بندی رسیده اند که "می توانند"، بنابراین می توانند قله های بالاتر را نیز فتح کنند.