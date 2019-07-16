تعیین تکلیف فعالیت مشاغل خانگی درحوزه محصولات غذایی تا۲هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در نشست ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که امروز سه شنبه ۲۵ تیر در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: اگر با استفاده از آموزش، شبکه سازی، برندسازی و این نوع مفاهیم جانبی به موضوع مشاغل خانگ بپردازیم حتماً آینده بهتری خواهیم داشت.

شریعتمداری افزود: در این نشست دستورالعمل های مرتبط با مشاغل خانگی درحوزه محصولات خانگی و آشامیدنی که از سوی وزارت بهداشت محدودیت هایی برای آنها ایجاد شده است، طی تماس تلفنی با شخص وزیر بهداشت مقرر شد در این خصوص تعیین تکلیف شود تا محدودیت های پیش روی مشاغل خانگی در حوزه محصولات غذایی و آشامیدنی برطرف شود. همچنین وزیر بهداشت قول مساعد داد تا ظرف دو هفته آینده این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۷۰ هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کردند اظهار داشت: حدود ۶۷ هزار نفر در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی درخواست تسهیلات کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه همچنین در سال ۹۷، تعداد ۹۳ هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی مشغول به کار شدند، تاکید کرد: این مشاغل یک ظرفیت بسیار خوب در عرصه اشتغال زایی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: همچنین در حوزه مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار اقدامات خوبی با همکاری جهاد دانشگاهی برای اشتغال ۶۲۰۰ زن سرپرست خانوار صورت گرفته است.

شریعتمداری به افزایش تسهیلات مشاغل خانگی در حوزه فردی و کارفرمایی نیز توضیح داد: با توجه به اینکه سقف تسهیلات فردی تاکنون ۲۰ میلیون تومان بوده است، سقف این تسهیلات به ۵۰ میلیون تومان رسیده که منتظر ابلاغ این مصوبه توسط بانک مرکزی هستیم؛ همچنین برای سقف تسهیلات مشاغل خانگی پشتیبان (کارفرمایان) در حال حاضر سقف تسهیلات برای هر فرد مشروط بر اشتغال ۱۵ نفر ۱۰۰ میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش سقف این تسهیلات به بانک مرکزی ارائه شده است.