به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بازیگر مشهور هالیوودی در فیلم «استیل واتر» به کارگردانی تام مک کارتی بازی میکند.
شخصیت اصلی این فیلم یک مرد سختکوش شاغل در یک سکوی نفتی در اوکلاهما با نقشآفرینی دیمون است که برای دیدن دخترش به مارسی سفر میکند. او برای قتلی که میگوید انجام نداده به زندان افتاده است. بیل که با مانع زبانی، تفاوتهای فرهنگی و یک سیستم قانونی پیچیده مواجه شده، تبرئه کردن دخترش را تبدیل به ماموریت شخصیاش میکند. در این پروسه، او با زنی محلی که یک دختر جوان دارد آشنا میشود و به این ترتیب وارد سفری شخصی از اکتشاف و حسی بزرگتر از تعلق داشتن به دنیا میشود.
دیوید لیند مدیرعامل «پارتیسیپنت» از تولیدکنندگان فیلم «استیلواتر» که در فیلم «اسپاتلایت» هم با تام مککارتی همکاری کرده بود، از این فرصت به عنوان فرصتی برای کمپانی خودش یاد و فیلمنامه را فوقالعاده توصیف کرد که با موضوعی جهانی، یافتن حقیقت را در مرکز قصه دارد و به همین دلیل میتواند مخاطبانی از سراسر جهان داشته باشد.
همچنین از دیمون به عنوان بازیگری فوق العاده یاد شده که در مرکز قصه جای دارد.
مک کارتی فیلمنامه را در همکاری با توماس بایدگین و نوئی دبره نوشته است.
مت دیمون قرار بود از بازیگران «اسپاتلایت» باشد اما با توجه به تداخل زمانی با پروژههای دیگرش محبور به کنارهگیری از آن فیلم شد. او و مککارتی علاقه بسیار داشتند تا با هم همکاری کنند و وقتی مککارتی فیلمنامه این فیلم را برای وی فرستاد، او فوری بازی در آن را پذیرفت.
پارتیسیپنت تهیه کننده «کتاب سبز» بود که موفقیت زیادی کسب کرد و هم جایزه بهترین فیلم آکادمی اسکار را برد و هم ۳۲۰ میلیون دلار در دنیا فروش کرد.
از «استیلواتر» انتظار میرود از بازیگران اصلی در فصل جوایز سینمایی باشد و برای کمپانی و مککارتی افتخار کسب کند.
فیلم بعدی مت دیمون «فورد در برابر فراری» در برابر کریستین بیل درامی از فاکس-دیزنی است که از ۱۵ نوامبر راهی سینماها میشود.
مککارتی به تازگی سریال «بالاترین صدا» را برای شوتایم ساخت که درباره ظهور و سقوط راجر آلیس بنیانگذار فاکس نیوز است. مک کارتی سازنده این سریال و نویسنده چندین اپیزود از فیلمنامه درباره این غول فقید تلویزیونی است.
«اسپاتلایت» در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار در ۶ رشته مختلف نامزد شد که در این بین توانست جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را دریافت کند.
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