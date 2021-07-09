به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جدید مت دیمون یعنی «استیل واتر» یا «مرداب» در جشنواره فیلم کن با اقبال زیادی روبرو شد و تماشاگران ۵ دقیقه ایستاده تشویقش کردند.

این بازیگر ۵۰ ساله پنجشنبه شب برای اکران فیلم جدیدش به کارگردانی تام مک‌کارتی سازنده «اسپاتلایت» در جشنواره فیلم کن حضور یافت.

با استقبال تماشاگران از این فیلم و تداوم دست زدن‌ها وی نتوانست خودش را کنترل کند و به گریه افتاد. در این فیلم او در نقش یک کارگر ساختمانی اوکلاهمایی بازی می کند که دخترش برای قتل در فرانسه زندانی شده است. او با گذشت چند سال مبارزه حقوقی و فشار پرداخت دستمزد وکلای گران قیمت مجبور می‌شود خودش وارد میدان شود تا ثابت کند دخترش بیگناه است.

در حالی که در پایان فیلم فیلمسازان سخنرانی نمی‌کنند اما مک‌کارتی از فرصت استفاده کرد و با سنت‌شکنی میکروفونی گرفت و گفت بسیار تحت تاثیر سینما در کشور فرانسه و اروپا قرار گرفته است. وی افزود: الهام بخش است که بتوانی فیلمت را در برابر این مخاطبان شگفت‌انگیز و در این سالن سینمای نمادین به نمایش درآوری. باید در این لحظه این حس را بیان می‌کردم.

در این تریلر دراماتیک ابیگل برسلین در نقش دختر دیمون بازی کرده و ارتباط وی با دیمون به عنوان یک پدر و دختر روی صفحه نقره‌ای بسیار توجه تماشاگران را جلب کرده بود. وی بازیگر خردسال فیلم «میس سان شاین کوچولو» و از خردسال‌ترین نامزدهای جایره اسکار است.

منتقدان معتقدند دیمون می‌تواند چهارمین نامزدی اسکار خود را برای بازیگری با این فیلم به دست آورد. او با «مریخی» در سال ۲۰۱۵، «شکست ناپذیر» در سال ۲۰۰۹ و «ویل هانتینگ خوب» در سال ۱۹۹۷ نامزد اسکار شد.

پس از تشویق ۴ دقیقه‌ای فیلم «آنت» در شب افتتاحیه، این دومین فیلمی بود که توجه زیادی در کن برانگیخت و هنوز نمایش فیلم‌هایی مانند «گزارش فرانسوی» ساخته وس اندرسون، «موشک سرخ» شان بیکر و «بندتا» ساخته پل ورهوفن باقی مانده است.

«استیل واتر» از ۳۰ جولای در آمریکا روی پرده سینماها می‌رود.