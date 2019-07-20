به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که شرکت تسلیحاتی «لاکهید مارتین» آمریکا قرارداد فروش ۱.۴۸ میلیارد دلاری سامانه دفاع موشکی تاد به عربستان را برنده شد.

بر اساس اعلام پنتاگون، قرارداد جدید اصلاح قرارداد سابق برای تولید سامانه دفاعی برای عربستان است. قرارداد جدید قیمت کلی فروش سامانه تاد به عربستان را به ۵.۳۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.

پیشتر نیز قرارداد ۸.۱ میلیارد دلاری میان آمریکا و عربستان‌سعودی بسته شده بود که این قرارداد شامل ۱۲۰ هزار موشک هدایت‌شونده، پشتیبانی برای جنگنده‌های اف -۱۵ سعودی، تعدادی خمپاره‌انداز، موشک‌های ضد تانک و مسلسل‌های کالیبر ۵۰ است.

بر اساس گزارش‌ها ۱۱ ایالت از جمله «پنسیلوانیا»، «ماساچوست»، «آریزونا» و «ناحیه کلمبیا» از زمان تجاوز ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها در سال ۲۰۱۵ به یمن، به عربستان و امارات جنگ افزار صادر کرده‌اند. این جنگ افزارها شامل بمب، پرتابگرهای راکت، مسلسل و سلاح‌های دیگر می‌شود.