به گزارش خبرنگار مهر، احسان صدیق سرپرست کوارتت «کاسته» از گروه‌های موسیقی در ایران، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «بی‌سر» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی را برعهده گرفت.

«بی سر» روایت زوجی است که عشق را از یاد برده‌اند. الهام کردا و مهدی کوشکی در این فیلم نقش آفرینی کرده که هر دو از بازیگران تئاتر هستند.

فیلمنامه این فیلم سینمایی را پیام لاریان، صادق خوشحال و کاوه سجادی حسینی به طور مشترک بر اساس طرحی از کاوه سجادی حسینی به نگارش در آورده‌اند.

در خلاصه داستان «بی‌سر» آمده است: «چرا می‌خوای بکشیش؟ اون اندازه یه بچه دو ساله می‌فهمه!»

رویا تیموریان، کاظم سیاحی، ناصر سجادی حسینی، محمدرضا فرزاد، مهسا باقری، علیرضا ریاحی و ایرج شهزادی دیگر بازیگران این فیلم سینمایی و روح‌الله و سمیرا برادری تهیه‌کنندگان «بی‌سر» هستند.

عوامل اصلی این فیلم سینمایی عبارتند از نویسندگان: کاوه سجادی حسینی، پیام لاریان، صادق خوشحال، مدیر فیلمبرداری: آرش رمضانی، تدوین: عماد خدابخش، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدی پری، مدیر صدابرداری: وحید مقدسی، برنامه‌ریز: رضا سخایی، دستیاراول کارگردان: بهارک فرامرزی، سرپرست گروه گریم: سیامک احمدی، دستیار اول فیلمبردار: سعید خمیس آبادی، منشی صحنه: زهرا خضوعی، مدیر تدارکات: امیر زره‌نازی، عکاس: نوید سجادی حسینی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، فیلمبردار پشت صحنه: مرتضی مصباح، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، مدیر تولید: امیر اسکندری، سرمایه گذاران: محمد حسن حیدر، علی شاهانی، تهیه‌کنندگان: روح‌الله برادری و سمیرا برادری.