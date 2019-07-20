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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲

مدیرعامل شرکت گاز لرستان:

عملیات گازرسانی به ۴۶۰ روستای لرستان در حال انجام است

عملیات گازرسانی به ۴۶۰ روستای لرستان در حال انجام است

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت گاز لرستان از اجرای عملیات گازرسانی به ۴۶۰ روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا لطفعلیان در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای توسعه رفاه و عدالت اجتماعی با تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت گاز لرستان گازرسانی به یک شهر، ۴۴۲ روستا و ۲۸۱ واحد صنعتی در سال گذشته انجام پذیرفته و مجموع روستاهای گاز دار استان به هزار و ۵۸۸ روستا رسیده است.

وی، گفت: سال گذشته گازرسانی به شهر درب گنبد پایان پذیرفت و عملیات گازرسانی به آخرین شهر فاقد گاز استان، «شهر شول آباد» به عنوان سردترین و صعب العبورترین شهر استان، با هزینه‌ای بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال آغاز و همزمان با آن عملیات گازرسانی به ۴۶۰ روستا در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، ادامه داد: در سال ۹۷ جذب بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ مشترک جدید با اجرای چهار هزار و ۳۶۰ انشعاب شهری و پنج هزار و ۸۶۲ انشعاب روستایی انجام پذیرفته، ضمن اینکه ۹۲۰ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است.

لطفعلیان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: بیش از ۵۲۰ هزار مشترک در استان لرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و درصد بهره مندی خانوار شهری استان ۹۹.۸ درصد و در بخش روستایی ۸۸.۷ درصد است که درصد خانوار بهره مند روستایی با توجه رتبه سوم استان لرستان از لحاظ تعداد روستا در سطح کشور حائز اهمیت است.

کد مطلب 4671008

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