پایانی بر دوران سیاه موسیقی پاپ/ کنسرتی که نقطه آغاز یک تغییر است

حمید حامی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کلاسیک کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جزییات کنسرت دو نفره‌ای که قرار است با نیما مسیحا در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار کند، توضیح داد: طی سال‌های گذشته مجموعه کنسرت‌هایی را برگزار کرده‌ام که خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان همراه بوده است. به همین جهت از مدت‌ها پیش تصمیم داشتم این شرایط را با دوستان هنرمند بالیاقتم تقسیم کنم که یکی از مناسب ترین گزینه‌ها در این چارچوب نیما مسیحا بود.

حامی افزود: من بهمن ماه سال گذشته بود که با نیما همراه با رضا تاجبخش رهبر ارکستر کنسرت‌هایم، جلسه‌ای را برگزار کردیم و در نهایت تصمیم بر این شد تا در اولین فرصت کنسرت مشترکی را با هم برگزار کنیم. البته پیش از این در یکی از کنسرت‌هایم بود که من قطعه مشترکی را با نیما خواندم و متوجه شدم که ویدئوی این قطعه بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. موضوعی که من را برای برگزاری کنسرت بیشتر ترغیب و ما را مجاب کرد تا در این حوزه با تهیه‌کنندگان وارد مذاکره شویم.

وی ادامه داد: پس از پیشنهاداتی که برای مذاکره با تهیه‌کنندگان مختلف داشتیم این محمدرضا خانزاده مدیر موسسه «اکسیرنوین» بود که با یک توافق و اعتماد دو طرفه به‌عنوان تهیه‌کننده کنسرت مشترک ما معرفی و خیلی زود قراردادها نیز بسته شد. جالب اینجاست که وقتی مدتی از ماجرای عقد قرارداد گذشت و ما اطلاع‌رسانی کنسرت را در فضای مجازی آغاز کردیم. اصلاً فکر نمی‌کردم که استقبال مخاطبان تا این حد زیاد باشد. زیرا گمان می‌کردم سلیقه مخاطبان ما کاملاً تغییر کرده و موسیقی متفکر پاپ کمترین جایگاه را در بین شنوندگان موسیقی دارد اما خوشبختانه ما اشتباه فکر می‌کردیم چرا که استقبال مردم از برگزاری کنسرت من و نیما نشان داد موسیقی متفکر هنوز طرفدار دارد.

این خواننده موسیقی پاپ کلاسیک بیان کرد: این استقبال ارزشمند مردم به من نشان داد که دوران سیاه موسیقی پاپ ایران به پایان رسیده و خورشید در تاریک‌ترین نقطه این گونه موسیقایی برای من طلوع کرده است. من فکر می‌کنم موسیقی پاپ ایران امروز در جایگاهی قرار گرفته که بدتر از این نمی‌شود و خدا را شکر می‌کنم که کنسرت من و نیما نقطه شروع مناسبی برای آغاز جریانی است که من آن را در کنسرت‌های شخصی خود نیز ادامه می‌دهم.

وی افزود: به هر حال من بعد از ایام محرم و صفر علاوه‌بر انتشار تازه‌ترین آلبومم برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای برگزاری کنسرت در تهران، شهرستان‌ها و حتی خارج از کشور دارم که به زودی جزییات آن اعلام می‌شود. در همین چارچوب فعالیت‌هایی را برای تولید چند تک آهنگ و نماهنگ بعد از ۲۰ سال دارم. چرا که فکر می‌کنم هم اینک شرایط به گونه‌ای است که بازار موسیقی آماده پذیرش آثاری است که من و هنرمندانی در سبک کاری من برای آن زحمت فراوانی کشیدیم.

حامی درباره جزییات کنسرت مشترک خود با نیما مسیحا گفت: ما برای برگزاری این کنسرت می‌توانستیم از یک ارکستر بزرگ برای انجام کار استفاده کنیم اما چون بر این باورم فضای چنین کنسرت‌هایی باید صمیمی برگزار شده تا تماشاگر احساس فخر فروشی از سوی عوامل نکند بنابراین تلاش کردم تا با همراهی رضا تاجبخش و محمدرضا عقیلی از ارکستر کوچک اما با کیفیتی استفاده کنم که در آن از اغلب سازهای پایه استفاده شده و فضای با کیفیتی پیش روی مخاطبان قرار گیرد. به هر حال بسیار خوشحالم که تا امروز تماشاگران استقبال خوبی از این کنسرت به عمل آوردند و امیدوارم با این میزان استقبال خاطره خوبی برای مخاطبان ثبت کرده و جواب اعتماد آن‌ها را بدهیم.

کنسرت مشترک حمید حامی و نیما مسیحا توسط شرکت «اکسیرنوین» به مدیریت محمدرضا خانزاده روز سوم مردادماه در انزلی و روزهای پانزدهم و شانزدهم مرداد ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود.