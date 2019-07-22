تدوین برنامه جامع گردشگری بیابان لوت و جنگل های هیرکانی

به گزارش خبرنگار مهر، روز ۲۴ تیر ماه محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در نشست خبری ثبت جهانی جنگل های هیرکانی از تدوین برنامه جامع گردشگری برای حضور گردشگران در این جنگل ها خبر داد و گفت: «پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور مأموریت دارد برنامه جامع گردشگری را برای جنگلهای هیرکانی و بیابان لوت ارائه کند. گرچه ممکن است در عمل بخشی از این برنامهها تحقق پیدا نکند ولی ما باید برای بیابان لوت و جنگلهای کشور برنامهای درباره چگونگی حضور گردشگر داشته باشیم.»
اینکه سازمان میراث فرهنگی و بخش های زیر مجموعه آن به فکر آسیب های ناشی از حضور گردشگران در فضاهای طبیعی به خصوص آنهایی که پرونده شان در فهرست میراث جهانی قرار گرفته، باشند اتفاق خوش یمنی است اما باید دید این وعده ها تا چه زمانی عملی خواهند شد. چون قبل از جنگل های هیرکانی، بیابان لوت به عنوان میراث جهانی شناخته شد این بدان معناست که دیگر این دو منطقه طبیعی تنها متعلق به ایرانیان نیست بلکه به عنوان میراث کره زمین شناخته می شود. پس باید برای حضور گردشگران در آن مناطق برنامه ریزی کرد. با این وجود اما سه سال از ثبت جهانی بیابان لوت می گذرد ولی همچنان برنامه جامع گردشگری آن نهایی نشده است. اتفاقی که معلوم نیست برای پرونده جنگل های هیرکانی تا چه زمانی طول بکشد. هر چند که در این مدت ورود برخی از گروههای گردشگری مدیریت شده ولی این تعداد بسیار اندک است.
اما درباره روند تهیه طرح جامع گردشگری در مناطق طبیعی ثبت جهانی شده ایران، ناصر رضایی سرپرست گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در گفتوگو با خبرنگار مهر توضیح داد: در مناطق طبیعی، زونبندیهایی وجود دارد که یکی از آنها زون گردشگری است و لازم است برنامه مدیریتی برای آن داشته باشیم تا در بهرهبرداری از این محدودهها دچار مشکل نشویم و استفاده خارج از عُرف نیز از آنها نشود. بنابراین به همراه دانشگاهها بخصوص دانشگاههایی که با سازمان میراث فرهنگی در تدوین پرونده بیابان لوت و جنگلهای هیرکانی همکاری داشتند، این برنامه ریزی برای تدوین برنامه انجام خواهد گرفت. این افراد با مقوله گردشگری نیز آشنا هستند و میتوانند در تهیه برنامه مدیریتی، به ما کمک کنند.
رضایی گفت: سعی بر این است که این برنامه برای پرونده جنگلهای هیرکانی زودتر به سرانجام برسد. ما برای جنگلهای هیرکانی نیز همزمان با تهیه پرونده ثبت جهانی آن، از طریق پژوهشگاه کارهایی را برای برنامهریزی حضور گردشگران در این جنگل انجام داده بودیم. تا زمانی که زونبندیها مشخص نشود، نمیتوان به طور دقیق گفت که گردشگران در چه مسیرهایی حضور داشته باشند. ممکن است این زونبندیها تغییر کند. به همین دلیل تهیه چنین برنامهای زمانبر است. تقریباً این برنامهریزی برای بیابان لوت انجام شده ولی برای برنامه مدیریتی آن، اقدامی نشده است.
سرپرست گروه پژوهشی گردشگری گفت: زونها یا حفاظتی هستند و یا مرکزی یا در برخی از مکانها، بحث عرصه و حریم آنها مطرح است. ما باید مشخص کنیم که در کدام بخش از یک منطقه طبیعی مانند جنگل، گردشگر میتواند حضور داشته باشد؛ در چه سطحی و به چه نحوی. حتی ساختوسازها در مناطق طبیعی باید به چه شکل انجام شود بنابراین حفاظت از زونها بسیار کار مشکلی است.
مدیر گروه میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: ظرفیت تحول مناطق طبیعی نیز باید در نظر گرفته شود. مناطق طبیعی با حضور گردشگر انبوه در تعارض است. ما نباید در مناطق طبیعی، بار کشاورزی اضافهای نیز داشته باشیم. حتی در زمان ثبت جهانی این پروندهها، با مشکل سکونتگاههای قدیمی نیز مواجه بودهایم. ما در برخی از مسائل ممکن است دچار تعارض با سازمانهای دیگر قرار بگیریم. وقتی یک منطقهای به عنوان محدوده ملی یا بینالمللی شناخته میشود، هر ساختوسازی در آن ممکن نیست. به عنوان مثال لولهگذاری گاز در منطقه طبیعی، حتی ممکن است منجر به خروج آن منطقه از فهرست جهانی شود.
وی تصریح کرد: توجه به جوامع محلی، بخش دیگری از این برنامه مدیریتی برای حضور گردشگر است. اگر همه این پیشبینیها به موقع انجام شود و همکاریها صورت گیرد، میتوان گفت ششماهه باید این برنامه تهیه شود.
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