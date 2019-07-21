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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۳

فیلمبرداری «سرزمین آبی» به پایان رسید

فیلمبرداری «سرزمین آبی» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی «سرزمین آبی» به کارگردانی علی فخر موسوی و تهیه‌کنندگی سیدرضا محقق به پایان رسید و مراحل پس از تولید آن در ۳ کشور اروپایی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «سرزمین آبی» به کارگردانی علی فخر موسوی و تهیه‌کنندگی سید رضا محقق در شهر سوادکوه استان مازندران مراحل پس از تولید در ۳ کشور جمهوری چک، اکراین و ایتالیا آغاز شد.

این فیلم تولید مشترک سینمای ایران و جمهوری چک است که با همکاری کمپانی‌هایی از کشورهای اکراین و ایتالیا به صورت کامل در بخش خصوصی ساخته شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده اکران عمومی خود را از اروپا و آمریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر آرش پیرو، پس از مشکلاتی، تهران را به مقصد روستایی مرزی ترک می‌کند. دکتر در روستا به کشف پازل‌هایی از گذشته می‌پردازد.

کد مطلب 4672286

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