فیلمبرداری «سرزمین آبی» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «سرزمین آبی» به کارگردانی علی فخر موسوی و تهیه‌کنندگی سید رضا محقق در شهر سوادکوه استان مازندران مراحل پس از تولید در ۳ کشور جمهوری چک، اکراین و ایتالیا آغاز شد.

این فیلم تولید مشترک سینمای ایران و جمهوری چک است که با همکاری کمپانی‌هایی از کشورهای اکراین و ایتالیا به صورت کامل در بخش خصوصی ساخته شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده اکران عمومی خود را از اروپا و آمریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دکتر آرش پیرو، پس از مشکلاتی، تهران را به مقصد روستایی مرزی ترک می‌کند. دکتر در روستا به کشف پازل‌هایی از گذشته می‌پردازد.