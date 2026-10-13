ارسال ۴۳۹ تن مرغ از مازندران به تهران

حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی اظهار کرد: در ۲۰ مهرماه امسال، ۱۷۰ هزار و ۴۱۵ کیلوگرم گوشت مرغ به میادین تهران و ۷۲ هزار و ۳۷۶ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های این شهر ارسال شد.

وی افزود: در مجموع، میزان مرغ آماده طبخ ارسال‌شده به میادین و فروشگاه‌های تهران به ۲۴۲ هزار و ۷۹۱ کیلوگرم رسید. همچنین ۸۹ هزار و ۳۰۰ قطعه مرغ زنده برای کشتار به تهران فرستاده شد و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این مقصد، طبق آمار اعلام‌شده، ۴۳۹ هزار و ۲۵۱ کیلوگرم بوده است.

اسلامی با اشاره به وضعیت توزیع مرغ در داخل استان بیان کرد: میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در مازندران، با احتساب قطعه‌بندی و کاله، به ۳۶۴ هزار و ۳۲۲ کیلوگرم رسید.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: علاوه بر تولید و توزیع داخلی و ارسال به تهران، گوشت مرغ آماده طبخ از طریق استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در بازار مازندران توزیع می‌شود.

وی همچنین از ارسال ۸۲ هزار و ۵۵۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها خبر داد و گفت: در بخش ارسال مرغ زنده به سایر مقاصد نیز ۳۷ هزار و ۸۰۰ قطعه به استان سمنان، ۲۱ هزار و ۸۰۰ قطعه به استان گلستان و ۱۶ هزار قطعه به سایر مقاصد ارسال شده است.