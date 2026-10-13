خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رکاب‌زدن از ترکیه تا میناب برای اعضای کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب تنها پیمودن مسیری طولانی میان دو کشور نیست؛ این کاروان با نام کودکانی حرکت می‌کند که یاد و خاطره آنان با یکی از تلخ‌ترین حوادث جنگ گره خورده است.

مقصد این سفر، مدرسه شجره طیبه میناب است؛ جایی که نام شهدای آن، به نمادی از رنج کودکان در جنگ تبدیل شده است. اعضای این کاروان در مسیر عبور از شهرهای مختلف ایران، ضمن آشنایی با تاریخ و تمدن این سرزمین با روایت مردم از جنگ ۴۰ روزه، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایستادگی جامعه ایران آشنا شده‌اند.

حضور این دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای در قزوین، فرصتی برای گفت‌وگو درباره تجربه آنان از سفر در ایران است؛ تجربه‌ای که به گفته اعضای کاروان با تصویرهای رایج از یک کشور جنگ‌زده تفاوت دارد. آنان از جامعه‌ای سخن می‌گویند که با وجود جنگ و تحریم، زندگی روزمره‌اش ادامه دارد و مردمش همچنان بر هویت تاریخی و حق دفاع از سرزمین خود تأکید می‌کنند.

در این میان یاد شهدای میناب و کودکان قربانی جنگ، محور مشترکی است که این سفر ورزشی را به روایتی انسانی از رنج غیرنظامیان و ایستادگی یک ملت پیوند می‌دهد.

یلدان آک‌بلوت: تمدن ایران را نمی‌توان با تهدید از بین برد

یلدان آک‌بلوت، یکی از اعضای کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه حضور در شهرهای مختلف ایران اظهار کرد: در طول این مسیر، با تمدنی آشنا شدیم که ریشه‌های عمیق تاریخی دارد و مردمش با وجود همه دشواری‌ها، هویت و اصالت خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: آنچه در این سفر برای ما اهمیت داشت، تنها دیدن شهرها و جاذبه‌های ایران نبود بلکه ما فرصت پیدا کردیم با مردم این کشور ارتباط برقرار کنیم و از نزدیک با فرهنگ، شیوه زندگی و روحیه آنان آشنا شویم. این تجربه نشان داد که ایران را نمی‌توان صرفاً با اخبار جنگ و تصویرهایی که از بیرون ارائه می‌شود، شناخت.

این دوچرخه‌سوار ترکیه‌ای با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه ایران و ادعاها درباره نابودی تمدن این کشور بیان کرد: وقتی از نزدیک با مردم ایران روبه‌رو می‌شوید متوجه می‌شوید این ملت چه پیشینه‌ای دارد و تا چه اندازه به هویت خود پایبند است. تمدنی که طی قرن‌ها شکل گرفته و در فراز و نشیب‌های تاریخی دوام آورده، با تهدید و جنگ از بین نمی‌رود.

آک‌بلوت ادامه داد: آنچه ما در این سفر مشاهده کردیم، ایستادگی مردم و ادامه زندگی در شهرهای مختلف بود. تهدیدها نتوانسته‌اند مردم ایران را از هویت و سرزمینشان جدا کنند و این موضوع برای ما بسیار قابل توجه بود.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم با مردم، واقعیت‌های یک کشور را روشن‌تر از روایت‌های یک‌طرفه نشان می‌دهد. ما در این مسیر ایران را از نزدیک دیدیم؛ ایرانی که مردمش با وجود دشواری‌ها همچنان زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و به آینده خود امیدوارند.

مصطفی اولسار: مردم ایران در برابر تجاوز ایستادند

مصطفی اولسار، دیگر عضو کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ ۴۰ روزه و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: حمله به یک کشور و تحمیل جنگ به مردم آن، اقدامی قابل دفاع نیست و تجاوز نظامی به ایران، مردم این کشور را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: در جریان این سفر، آنچه برای ما اهمیت داشت، مشاهده واقعیت‌های زندگی مردم ایران از نزدیک بود. ما از شهرهای مختلف عبور کردیم و با مردمی روبه‌رو شدیم که با وجود شرایط دشوار، زندگی خود را ادامه می‌دهند و در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

اولسار با اشاره به اینکه جنگ و تحریم نتوانسته است زندگی در ایران را متوقف کند، بیان کرد: ممکن است در اخبار، تصویری از کشوری ارائه شود که جنگ همه ابعاد زندگی آن را فراگرفته است، اما آنچه ما در مسیر خود دیدیم، جامعه‌ای بود که زندگی در آن جریان دارد. مردم به فعالیت‌های روزمره خود مشغول‌اند و در کنار آن، درباره اتفاقاتی که بر کشورشان گذشته است، دیدگاه و موضع دارند.

این عضو کاروان ترکیه‌ای ادامه داد: مردم ایران در برابر تجاوز سکوت نکردند و آنچه از نزدیک مشاهده کردیم، نشان‌دهنده ایستادگی آنان بود. تحریم و جنگ ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی اراده یک ملت را از بین ببرد.

وی با اشاره به هدف این کاروان برای رسیدن به میناب خاطرنشان کرد: حرکت با نام شهدای میناب، فرصتی است تا یاد کودکانی را زنده نگه داریم که قربانی جنگ شدند. نباید اجازه داد رنج مردم عادی و به‌ویژه کودکان در میان روایت‌های سیاسی و نظامی فراموش شود.

چینگیز یارکچ: قربانیان جنگ فراموش نمی‌شوند

چینگیز یارکچ، از دیگر اعضای کاروان دوچرخه‌سواری شهدای میناب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه حضور در شهرهای ایران اظهار کرد: در این سفر، تنها با شهرها و تمدن ایران آشنا نشدیم، بلکه درباره رنج‌هایی که مردم این کشور در جریان جنگ متحمل شده‌اند نیز شنیدیم و از نزدیک با فضای زندگی آنان آشنا شدیم.

وی با اشاره به نام کاروان و مقصد آن در میناب افزود: ما با نام شهدای میناب حرکت کرده‌ایم و رسیدن به مدرسه شجره طیبه برایمان معنایی فراتر از پایان یک مسیر ورزشی دارد. وقتی نام کودکان و دانش‌آموزانی مطرح می‌شود که در جریان جنگ جان خود را از دست داده‌اند، موضوع دیگر فقط اختلاف میان دولت‌ها نیست؛ سخن از جان انسان‌هایی است که باید از هرگونه خشونت و حمله مصون بمانند.

یارکچ با اشاره به شهدای کودک و خردسال قزوین نیز بیان کرد: شنیدن خبر شهادت کودکان، چه در میناب و چه در قزوین، بسیار دردناک است. کودکان نباید قربانی جنگ شوند و هیچ کودکی نباید به دلیل درگیری‌هایی که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته، جان خود را از دست بدهد. یاد این کودکان باید زنده بماند تا مردم جهان بیش از پیش به پیامدهای انسانی جنگ توجه کنند.

این دوچرخه‌سوار ترکیه‌ای با محکوم‌کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: آنچه علیه مردم ایران اتفاق افتاده، رنج و خسارت به همراه داشته است؛ اما در شهرهایی که از آن‌ها عبور کردیم، زندگی همچنان جریان داشت. مردم به کار و فعالیت روزانه خود ادامه می‌دادند و در عین حال، درباره جنگ و حملات انجام‌شده نگرانی و موضع داشتند.

وی ادامه داد: در برخورد با مردم ایران، روحیه مقاومت و مخالفت با تجاوز را احساس کردیم. این مردم نمی‌خواهند در برابر تهدید و فشار تسلیم شوند. آنچه دیدیم، جامعه‌ای نبود که زندگی در آن متوقف شده باشد؛ مردم در کنار مشکلات، زندگی خود را پیش می‌برند و به آینده نگاه می‌کنند.

یارکچ با اشاره به اهمیت انتقال مشاهدات این سفر به مردم ترکیه خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم آنچه را دیده‌ایم، برای مردم کشورمان روایت کنیم؛ از تمدن و فرهنگ ایران، از مردمی که با وجود دشواری‌ها ایستاده‌اند و از کودکانی که قربانی جنگ شده‌اند. یاد شهدای میناب و کودکان شهید قزوین باید فراتر از مرزها شناخته شود، زیرا رنج کودکان به یک کشور محدود نیست و وجدان همه انسان‌ها را مخاطب قرار می‌دهد.

روایتی فراتر از رکاب‌زنی؛ پیام مقاومت و همدلی

کاروان دوچرخه‌سواری ترکیه‌ای شهدای میناب، با عبور از شهرهای مختلف ایران و حرکت به سوی مدرسه شجره طیبه میناب، مسیری را طی می‌کند که در آن ورزش، شناخت فرهنگی و یادآوری قربانیان جنگ به یکدیگر پیوند خورده‌اند. اعضای این کاروان در قزوین از مشاهدات خود درباره تمدن ایران و زندگی مردم سخن گفتند و بر اهمیت شناخت واقعیت‌های جامعه ایران از نزدیک تأکید کردند.

تأکید بر یاد شهدای میناب و کودکان شهید قزوین نیز بُعد انسانی این سفر را برجسته می‌کند؛ کودکانی که نام و خاطره آنان می‌تواند فراتر از مرزهای جغرافیایی، پیامدهای جنگ برای غیرنظامیان را به یاد آورد. این کاروان در ادامه مسیر خود به سوی میناب، حامل روایتی از مردم ایران خواهد بود که در کنار تحمل دشواری‌های جنگ و تحریم، زندگی روزمره خود را ادامه می‌دهند. روایتی که اعضای آن امیدوارند پس از بازگشت به ترکیه، با مردم کشورشان به اشتراک بگذارند؛ روایتی از تمدن، ایستادگی و ضرورت حفاظت از جان کودکان در هر شرایطی.