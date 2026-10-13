اعظم فانی مدیر امور بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج از سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این صندوق با هدف حمایت مالی از بیمارانی راه‌اندازی شد که به دلیل ماهیت بیماری خود، در طول زندگی با هزینه‌های سنگین و مستمر درمان مواجه هستند.

وی افزود: پیش از راه‌اندازی این صندوق، حمایت‌ها به شش گروه بیماری محدود بود، اما در ادامه دامنه پوشش حمایتی گسترش یافت و اکنون ۱۰۷ نوع بیماری را شامل می‌شود.

مدیر امور بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده برای بیماران مشمول گفت: برای بخشی از این بیماری‌ها، ۳۰ بسته خدمتی در حوزه‌های بستری و سرپایی تعریف شده است و کدهای مربوط به این خدمات در سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی و مراکز درمانی ثبت شده‌اند.

فانی ادامه داد: بر اساس ضوابط صندوق، هزینه بستری بیماران مشمول بسته‌های خدمتی تحت پوشش، صفر محاسبه می‌شود و سهم پرداختی بیماران در خدمات سرپایی نیز بر اساس بسته خدمتی مربوطه تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در شرایط اعلام‌شده، این سهم می‌تواند حداکثر به ۳۰ درصد هزینه درمان برسد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت دارویی از بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: برخی داروها، از جمله داروهای مورد استفاده بیماران پیوندی و مبتلایان به سرطان، در چارچوب ضوابط صندوق تعریف شده‌اند و هزینه آن‌ها برای بیماران واجد شرایط بر اساس سازوکارهای تعیین‌شده محاسبه می‌شود.

فانی خاطرنشان کرد: همه داروها و خدمات درمانی الزاماً تحت پوشش صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار ندارند. هزینه موارد خارج از این پوشش، مطابق ضوابط بیمه پایه یا بیمه تکمیلی و سایر مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت می‌شود.