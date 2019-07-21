شورای هماهنگی روابط عمومی های استان هرمزگان محور اطلاع رسانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس میرزاد در نشست با هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با تاکید بر ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها بیان کرد: برای شناسایی روابط عمومی برتر و فعال در استان باید شاخص های عمومی ارزیابی روابط عمومی ها توسط هیئت رئیسه مشخص و شاخص های تخصصی از طریق مکاتبه با دستگاه های اجرایی نظر سنجی شود.

میرزاد افزود: به منظور جلوگیری از هر گونه تداخل در برگزاری نشست های خبری و همچنین هماهنگی لازم با روابط عمومی دستگاه حاکمیتی استان؛ مدیران دستگاه های اجرایی باید از این پس تمامی این نشست ها را با هماهنگی دبیرخانه شورای روابط عمومی های استان برگزار کنند.

وی با تاکید بر پاسخگویی دستگاه های اجرایی به درخواست ها در سامانه دسترسی آزاد، بیان کرد: روابط عمومی ها به موقع به درخواست ها در این سامانه پاسخگو باشند و مردم را با این سامانه آشنا سازند.

میرزاد بر برگزاری نشست های خبری توسط مدیران دستگاه ها تاکید کرد و گفت: باید تمامی دستگاه ها تا پایان شهریور ماه نسبت به برگزاری نشست مطبوعاتی، گفتگو و مصاحبه در برنامه های صدا و سیما و رسانه ها اقدام کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تهیه بانک اطلاعاتی از رسانه ها و خبرنگاران را ضروری دانست و عنوان کرد: باید تشکل های فعال در حوزه رسانه ای لیست خبرنگاران عضو خود را به روابط عمومی استانداری و هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان اعلام کنند همچنین

مدیران مسوولی که مجوز فعالیت رسانه ای دارند و عضو هیچ صنفی نیستند نیز لیست خبرنگاران خود به دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی ها ارسال کنند تا لیستی یکپارچه به دستگاه ها و سازمانها ارسال شود.

میرزاد تصریح کرد: مسوولیت رفتار هر یک از خبرنگاران در جلسات بر عهده رسانه یا تشکل معرفی کننده خواهد بود و رسانه باید پس از هر تغییرات اسامی جدید را به دبیرخانه در اسرع وقت اعلام کند.

وی با اشاره به نیاز بازدید میدانی رسانه ها از اقدامات صورت گرفته در استان گفت: دستگاه های اجرای باید از طریق روابط عمومی های خود، بازدید، تور رسانه ای، گزارش و ارزیابی از پروژه های در دست اقدام در هرمزگان را برگزار کنند.

میرزاد بر ارایه عمکلرد توسط دستگاه های اجرایی استان به مردم تاکید وگفت: روابط عمومی های دستگاه های اجرایی باید عملکرد خود را به دلیل تاثیر گذاری مخاطب از طریق ابزارهای نوین اطلاع رسانی ارائه دهند.

وی نیرو سازی را یکی از مولفه اصلی تقویت سرمایه انسانی دانست و بیان کرد: مدیران روابط عمومی در مجموعه خود نیرو سازی را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند نیرو های کارآمدی در این حوزه پرورش دهند.

میرزاد با اشاره بر اینکه بازدید از روابط عمومی ها موجب ارتقاء جایگاه این حوزه مهم در خواهد شد که باید در اولویت کاری قرار گیرد، اظهار کرد: باید از این پس به منظور تقویت حوزه روابط عمومی های استان دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی محور اطلاع رسانی باشد.

وی اطلاع رسانی عملکرد دولت در استان را از وظایف روابط عمومی های دانست و گفت: باید در این خصوص هیئت رئیسه و کمیته های شورای هماهنگی روابط عمومی های استان فعال تر عمل کنند تا بتوان عملکرد دولت را به درستی به مردم معرفی کرد. گفتنی است: در این نشست دبیر و هر کدام از اعضا هیات رییسه به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. هم چنین حکم فاطمه رکن الدینی به عنوان جانشین استاندار در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و دبیر هیات رییسه و مهوش برخورداری به عنوان مسوول اجرایی این شورا اعطا شد.