به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال خرازی امروز با هیأتی از رهبران عالیرتبه حماس به ریاست «شیخ صالح العاروری» نایب رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و درباره مهم‌ترین موضوعات مربوط به جبهه مقاومت و تازه‌ترین تحولات فلسطین گفتگو کرد.

خرازی در این دیدار با تحسین روحیه مقاومت در میان مبارزان فلسطینی، به ویژه مبارزان حماس، گفت: در دوران کنونی و ریاست جمهوری ترامپ، سیاست‌های ضدفلسطینی چه از ناحیه آمریکا و چه برخی همپیمانان عربی اش شفاف شده و بنابراین مسیر پیش رو کاملاً روشن است.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه تداوم مقاومت تضمین کننده پیروزی بر اشغالگران قدس شریف است و با اشاره به خصومت آشکار آمریکا با ملت فلسطین، افزود: بر خلاف ظاهرسازی‌هایی که پیشتر در جریان توافق اسلو و دوره‌های پس از آن شاهد بودیم، امروز سیاست‌های کاخ سفید به حدی عریان پیگیری می‌شود که هیچ گروهی نمی‌تواند در برابر این توطئه‌های ضدفلسطینی کوتاه بیاید.

وی با ابراز تأسف از اینکه رهبران برخی کشورهای عربی هر گونه تحقیری را پذیرفته و تحت سلطه آمریکا قرار گرفته اند و در مسیر برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی گام برمی دارند، گفت: نکته مهم در مسیر مقاومت، گم نکردن مسیر راهبردی درست و تشخیص دوست از دشمن به دلیل اقدامات تاکتیکی آن‌هاست.

نایب رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این ملاقات با ابلاغ سلام گرم اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و قدردانی از مواضع و حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی از آرمان فلسطین گفت: در مسیر مبارزه با رژیم صهیونیستی و مستکبران، با جمهوری اسلامی در یک مسیر واحد قرار داریم و با باور به وعده الهی، هزاران شهید را در راه آزادی قدس تقدیم کرده ایم.

وی هدف آمریکا از معامله قرن را تأمین منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه توصیف کرد و افزود: کشورهایی که در منطقه دنبال فدا کردن فلسطین و آرمان ملت‌های منطقه هستند، صحنه گردانی این معامله را بر عهده گرفته اند؛ اما جریان مقاومت با وجود تحریم‌های مالی، سیاسی و نظامی به نقش خود در مقابله با معامله قرن واقف است و اجازه تحقق آن را نخواهد داد.

هیئت حماس در این دیدار گزارشی درباره توانمندی‌های دفاعی نیروهای مقاومت، نگاه فلسطینیان به معامله قرن آمریکایی‌ها و همچنین وضعیت در قدس شریف و غزه ارائه کرد.