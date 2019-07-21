کشف ۸۳ کیلوگرم تریاک در کاشان/یک قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی پورکاوه بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف و ضبط بیش از ۸۳ کیلوگرم مواد مخدر در کاشان خبر داد و اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل خودروهای ورودی به شهرستان کاشان به یک خودرو زانتیا که به مقصد تهران در حرکت بود، مظنون و مشکوک شدند و با شگردهای پلیسی خودرو مذکور برای بازرسی متوقف شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو مذکور مقدار ۸۳ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد، افزود: از آنجا که برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کاشان است، قاچاقچی دستگیر شده پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

هشدار نسبت به کلاهبرداری به روش فروش کارت شارژ ارزان

فرمانده انتظامی کاشان ضمن هشدار در مورد کلاهبرداری به روش فروش کارت شارژ ارزان ابراز داشت: سودجویان با طراحی و بارگذاری لینک‌های جعلی فروش شارژ ارزان قیمت سیم کارت و با تبلیغات گسترده و اغوا کننده‌ای در شبکه‌های اجتماعی با ارسال پیامک و روش های دیگر شهروندان را به راحتی برای ورود به این لینک ها تشویق می‌کنند.

وی با بیان اینکه شهروندان در هنگام بازکردن این گونه لینک ها، برای خرید شارژ با صفحات جعلی روبرو می‌شوند، گفت: این شگرد مجرمانه فیشینگ نام دارد و فرد با هدایت به این صفحات پرداخت جعلی به راحتی اطلاعات بانکی خود را در اختیار به اصطلاح فیشرها قرار می‌دهد.

سرقت اطلاعات کاربران از طریق سایت های فیشینگ

پورکاوه ضمن اشاره به توضیحاتی پیرامون فیشینگ افزود: فیشینگ به معنای ساخت یک سایت بوده که بسیار شبیه قسمت‌های مختلف یک سایت معتبر است و کلاهبرداران از طریق آن سایت شبیه سازی شده کاربران را گمراه ساخته و اطلاعات شخصی و محرمانه آنان را به سرقت می‌برند.

وی ادامه داد: در این میان کاربران نیز معمولاً بدون توجه به آدرس صرفاً به ظاهر سایت اعتماد می‌کنند و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود به شکلی بدون واسطه این اطلاعات را در اختیار فیشرها قرار می‌دهند.

دریافت شارژ فقط از مجاری شرکت‌های دارای مجوز انجام شود

فرمانده انتظامی کاشان تاکید کرد: شهروندان در راستای عدم مواجهه با سو استفاده شهروندان با این شگردها در گام اول فریب این گونه تبلیغات دروغین را نخورند و برای دریافت شارژ فقط از مجاری شرکت‌های دارای مجوز خریداری کنند تا مورد سو استفاده قرار نگیرند.

وی گفت: همچنین شهروندان باید در موقع پرداخت اینترنتی وجه از طریق درگاه‌های الکترونیک بانک‌ها از صحت و اصالت این درگاه اطمینان حاصل کرده و برای وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود همیشه از پروتکل امن https استفاده کنند.