به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، هفته نامه شنبه از طریق صفحه اجتماعی اینستاگرام خود به مخاطبانش اعلام کرد این هفته منتشر نمی‌شود و مخاطبان آن می‌توانند روز شنبه هفته آینده (۵ مرداد) این نشریه را تهیه کنند.

در متن اینستاگرامی این هفته نامه آمده است: «مخاطبان گرانمایه هفته نامه شنبه با عرض پوزش، به دلیل مشکلات پیش‌آمده در تهیه کاغذ این هفته مجله شنبه منتشر نمی‌شود. شماره ۱۴۸ شنبه ۵ مرداد منتشر خواهد شد.»

یادآوری می‌شود هفته‌نامه شنبه به‌عنوان رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران، در بیش از ۳۰ شهر توزیع می‌شود و بیش از ٨٠٠ شرکت استارتاپی بزرگ و کوچک، وی‌سی‌ها، شتابدهنده‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، جلسات همفکر سرتاسر ایران، پارک‌های علم و فناوری، اتاق‌های بازرگانی نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز خصوصی و دولتی از خدمات آن بهره مند می‌شوند.