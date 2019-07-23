«آرمان ملی» جایگزین «آرمان امروز» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز روزنامه آرمان در کلیشه خود تغییراتی را ایجاد کرد و این روزنامه را با عنوان «آرمان ملی» روانه پیشخوان مطبوعات کرد.

روزنامه آرمان ملی (آرمان امروز سابق) از جمله نشریات اصلاح طلب است که قرابت فکری و سیاسی با خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی دارد و تا زمان زنده بودن وی هر روز مطلبی در مورد این شخصیت سیاسی درج می‌کرد. روزنامه آرمان پیشتر با عنوان آرمان روابط عمومی هم منتشر می‌شد که از تاریخ ۲۰ آبان ۹۲ نام خود را به آرمان امروز تغییر داد. همچنین این روزنامه در سابقه فعالیت خود یکبار در سال ۸۸ توقیف هم شده است.