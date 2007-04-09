آثاری از جعفر مدرس صادقی تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب " وقایع اتفاقیه " شامل چهل و هفت داستان به قلم جعفر مدرس صادقی در 294 صفحه ، شمارگان 1800 نسخه و با بهای 3900 تومان از سوی نشر مرکز وارد پیشخوان کتابفروشی ها شد .

این مجموعه شامل داستان هایی است که در طول دو سال گذشته در روزنامه شرق به چاپ رسیده است . از ویژگی های داستان های این مجموعه تاکید نویسنده بر واقعیت های بیرونی در روایت داستانی است به طوری که خواننده داستان گاهی شباهت افراد داستان با شخصیت های حقیقی را فراموش می کند .

افتتاحیه ، سال نو، دل توی دلم نیست ، عموجان ، پسر خاله ، فیلیپ ، با کت یا بدون کت ، عرض حال ، صیح روز چهارم ، چاردست و پا ، آلایکا ، ایتالیا ریال اتحادیه اروپا، پسر گمشده ، از الف تا ی ، مجله ، کیفیت چاپ ، ادبیات چیست ، تاریخ ادیات ، هنر پیشه ، سناریو، شعر چیست و شاعر کیست ، هنر چیست ، نابغه ناگهان استاد ، دست نوشته ها نمی سوزند ، بگو من نیستم ، مستر رایت ، حال مستر رایت هیچ تعریفی ندارد و جناب ایشان عناوین برخی از داستان های این مجموعه است .

همچنین از سوی نشر مرکز مجموعه داستان " قسمت دیگران " در 158 صفحه و " من تا صبح بیدارم " در 115 صفحه به قلم جعفر مدرس صادقی نیز تجدید چاپ شده است .