مذاكرات كارشناسي ايران و تركيه براي ايجاد نظام تجارت آزاد آغاز شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير بازرگاني در ديدار وزير حمل و نقل و ارتباط تركيه با بيان اين مطلب و با انتقاد از وجود مبادلات غير قانوني و قاچاق در مرزهاي دو كشور ، جلوگيري از اين امر را عامل گسترش مبادلات رسمي في ما بين عنوان كرد و افزود: برقراري نظام تجارت آزاد راه حل مناسبي براي جلوگيري از قاچاق كالا و نيز حركت به سمت تعادل در تراز تجاري بين دو كشور است.

محمد شريعتمداري ، تاكيد بر ضرورت ، ثابت بودن قوانين و مقررات تجاري بين دو كشور ، خواستار جلوگيري از اعمال محدوديت هاي مختلف و قوانين و مقررات خلق الساعه و آني به ويژه در مرزهاي دو كشور شد.

وي همچنين در خصوص انتقاد مسئولان تركيه در زمينه عدم توازن تجاري بين دو كشور گفت: تراز تجاري بين دو كشور ، با احتساب فروش نفت خام و گاز ايران به تركيه به نفع ايران است ؛ اما اگر اين محصولات را از ميزان مبادلات دوجانبه حذف كنيم ، مسلما تراز تجاري به نفع تركيه خواهد بود.

وزير حمل و نقل و و ارتباطات تركيه نيز در اين ديدار با اشاره به اراده حاكم بر مسئولان عالي دو كشور براي گسترش همه جانبه روابط في ما بين گفت : در سفر رييس جمهوري ومعاون اول رييس جمهوري اسلامي ايران به تركيه دو طرف حجمي معادل پنج ميليارد دلار در مبادلات بين دو كشور را به عنوان هدف پيش بيني كردند كه مسلما با گسترش روابط دو جانبه اين هدف دستيافتني خواهد بود.

بينالي يلدروم افزود: در ايران پتانسيل ها و ظرفيت هاي زيادي از جمله در زمينه مصالح ساختماني و فولاد وجود دارد كه مي تواند بستر مناسبي براي همكاري هاي مشترك بين دو كشور باشد.

وي با اشاره به خريد گاز از ايران گفت: با امضاي تفاهم نامه همكاري بين وزيران انرژي تركيه و يونان اين امكان فراهم مي آيد كه گاز خريداري شده از ايران پس از رفع نياز هاي داخلي تركيه به كشورهاي ثالث از جمله يونان صادر شود.

وي ضمن ابراز علاقه مندي كشورش براي رفع تمامي موانع موجود در روابط دو كشور ، سفر رييس جمهور و نخست وزير تركيه به ايران را كه در آينده نزديك انجام مي شود ، نقطه عطفي در روابط دو جانبه دانست و بر ضرورت ايجاد زمينه ها و بسترهاي لازم براي انجام تفاهم هاي بيشتر بين مسئولان دو كشور در اين سفر تاكيد كرد.



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