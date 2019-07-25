به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، ظهر پنج شنبه در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: بیمارستان‌های دولتی اجازه ندارند بیماران تنگدست را پذیرش نکنند.

وی افزود: به رغم کمبود منابع مالی، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را حمایت می‌کنیم و از هموطنان می‌خواهم در صورت مشاهده تخلف بیمارستان مربوطه، موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا پیگیری شود.

نمکی در مورد جذب نیرو در بیمارستان های کشور، گفت: مجوز استخدام ۹ هزار نفر کادر درمان اخذ شده است و ۹ هزار نفر نیز در نیمه دوم سال نهایی خواهد شد. یعنی تا پایان امسال و اوایل سال آینده ۱۸ هزار نیرو شامل پرستار، ماما و کادر درمان در مراکز ارائه خدمت استخدام خواهند شد تا مشکلات کادر درمانی کمتر شود.

وی در ادامه در ارتباط با سلامت دهان و دندان کودکان، افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموزان کلاس ششم در کشور وجود دارد و مقرر است تمامی آنها تحت پوشش برنامه مدارس عاری از پوسیدگی قرار گیرند. در این راستا، ۳۶۰۰ یونیت دندانپزشکی در اختیار داریم و با همراهی ۳ هزار و ۲۰۰ پرسنل دندانپزشک و به کارگیری ۵۰ درصد از فارغ التحصیلان بهداشت و درمان این طرح را انجام خواهیم داد.

وزیر بهداشت در مورد سیستم ارجاع و پزشک خانواده نیز گفت: اولین رکن و لازمه پیاده سازی سیستم ارجاع و پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است که بدون آن پزشکی خانواده عملیاتی نمی‌شد، خوشبختانه این ریل گذاری انجام شد. پیاده سازی این برنامه در چند استان در حال بررسی است و در نظر داریم برنامه پزشکی خانواده هر سه ماه در تعدادی از استان‌ها اجرا شود و تا اواسط سال آینده تمام استان‌ها تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.