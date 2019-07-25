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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۲۶

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

هشدار وزیر به بیمارستان‌های دولتی/ بیمار تنگدست نباید برگردد

هشدار وزیر به بیمارستان‌های دولتی/ بیمار تنگدست نباید برگردد

وزیر بهداشت، در ارتباط با عدم پذیرش بیماران تنگدست در بیمارستان‌های دولتی، هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، ظهر پنج شنبه در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: بیمارستان‌های دولتی اجازه ندارند بیماران تنگدست را پذیرش نکنند.

وی افزود: به رغم کمبود منابع مالی، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را حمایت می‌کنیم و از هموطنان می‌خواهم در صورت مشاهده تخلف بیمارستان مربوطه، موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا پیگیری شود.

نمکی در مورد جذب نیرو در بیمارستان های کشور، گفت: مجوز استخدام ۹ هزار نفر کادر درمان اخذ شده است و ۹ هزار نفر نیز در نیمه دوم سال نهایی خواهد شد. یعنی تا پایان امسال و اوایل سال آینده ۱۸ هزار نیرو شامل پرستار، ماما و کادر درمان در مراکز ارائه خدمت استخدام خواهند شد تا مشکلات کادر درمانی کمتر شود.

وی در ادامه در ارتباط با سلامت دهان و دندان کودکان، افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموزان کلاس ششم در کشور وجود دارد و مقرر است تمامی آنها تحت پوشش برنامه مدارس عاری از پوسیدگی قرار گیرند. در این راستا، ۳۶۰۰ یونیت دندانپزشکی در اختیار داریم و با همراهی ۳ هزار و ۲۰۰ پرسنل دندانپزشک و به کارگیری ۵۰ درصد از فارغ التحصیلان بهداشت و درمان این طرح را انجام خواهیم داد.

وزیر بهداشت در مورد سیستم ارجاع و پزشک خانواده نیز گفت: اولین رکن و لازمه پیاده سازی سیستم ارجاع و پزشک خانواده پرونده الکترونیک سلامت است که بدون آن پزشکی خانواده عملیاتی نمی‌شد، خوشبختانه این ریل گذاری انجام شد. پیاده سازی این برنامه در چند استان در حال بررسی است و در نظر داریم برنامه پزشکی خانواده هر سه ماه در تعدادی از استان‌ها اجرا شود و تا اواسط سال آینده تمام استان‌ها تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.

کد مطلب 4676253
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • GB ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
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      پاسخ
      هر جه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر شود اینها سر کیسه ها را شل میکنند تا دوباره جلب رضایت کنند .

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