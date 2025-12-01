طرح پزشک خانواده شهری در خرمشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهشید بایمانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به اقدامات انجامشده در این طرح اظهار کرد: برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین نقشه ارجاع مراکز، ثبت مسیر ارجاع در سامانه OP، آموزش پزشکان سطح یک و دو، بازدید از بیمارستانهای تحت پوشش و تکمیل فرایندهای نوبتدهی و نسخهنویسی از جمله مراحل عملیاتی این برنامه بوده است.
وی افزود: این طرح در فاز نخست جمعیتی بالغ بر ۲۵۳ هزار و ۶۴۶ نفر از ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاییان و عشایر را در بر میگیرد و هماکنون ۵۲ پزشک خانواده روستایی و ۵۵ ماما در قالب ۶۶ تیم سلامت در حال ارائه خدمات هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: خرمشهر به عنوان پایلوت اجرای پزشک خانواده در مناطق شهری انتخاب شده و جمعیت شهری این شهرستان بیش از ۱۲۱ هزار نفر است.
به گفته وی، اکنون هفت پزشک خانواده و ۴۷ ماما و مراقب سلامت در قالب هفت مرکز خدمات جامع سلامت شهری و چهار پایگاه غیرضمیمه مشغول فعالیت هستند.
بایمانی بیان کرد: پس از آمادهسازی زیرساختهایی مانند نوبتگیری و ارجاع الکترونیک، امکان مشاهده و دریافت نوبتهای بیمارستانهای تحت پوشش از طریق سامانه «سیب» فراهم شده و این فرایند از نیمه دوم مردادماه سال جاری در خرمشهر بهطور رسمی آغاز شده است.
