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۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۲۵

معاون شهردار قم:

آهن‌فروشان قم به شهرک صنوف منتقل می‌شوند

آهن‌فروشان قم به شهرک صنوف منتقل می‌شوند

قم - معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: زیرساخت‌های لازم برای انتقال صنف آهن‌فروشان به شهرک صنوف آماده شده و به‌زودی اغلب این واحدها به این شهرک منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید امیر سامع در جلسه ساماندهی اصناف مزاحم شهری در سالن جلسات فرمانداری قم، افزود: رویکرد شهرداری قم در رابطه با صنوف مزاحم شهری، انتقال آن‌ها به شهرک‌های تخصصی است.

وی با اشاره به انتقال صنوف مزاحم شهری به شهرک‌های تخصصی، گفت: استقرار و فعالیت این واحدها در سطح شهر مشکلات فراوانی برای شهروندان و سیما و منظر شهری به وجود آورده است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم بابیان روند انتقال صنوف مزاحم شهری به شهرک صنوف، اضافه کرد: تاکنون ۱۸ واحد از آهن‌فروشان شهر قم به شهرک صنوف منتقل‌شده و در روزهای آینده اقدام‌های لازم برای انتقال ۸۰ واحد دیگر نیز نهایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای انتقال و واگذاری واحدهای در نظر گرفته‌شده برای صنف آهن‌فروشان هیأت امنای ویژه‌ای تشکیل‌شده و بر روند فعالیت‌های عمرانی و ساخت انبارها نظارت دارد.

سامع بیان کرد: روند انتقال واحدهای فعال در حوزه درب و پنجره نیز بعد از راه‌اندازی فاز در دست اجرا، به شهرک صنوف آغاز خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: روند کنونی کار شرکت‌های گاز مایع ال پی جی با خطرات جانی همراه است که برای حل این مساله یا باید این روند را قانونی کرده و نسبت به آن نظارت داشته و یا به‌صورت کامل از شهر جمع‌آوری شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: بسیاری از افرادی که در این رابطه اقدام به پر کردن کپسول می‌کنند بومی شهرهای دیگر بوده و باید نسبت به شناسایی و جلوگیری از فعالیت آن‌ها اقدام‌های لازم صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: باید به‌صورت مستمر نسبت به مباحث استانداردسازی شرکت‌ها و واحدهای فعال در رابطه با گاز مایع ال پی جی نظارت‌های لازم صورت بگیرد.

کد مطلب 4676325

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