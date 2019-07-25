به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید امیر سامع در جلسه ساماندهی اصناف مزاحم شهری در سالن جلسات فرمانداری قم، افزود: رویکرد شهرداری قم در رابطه با صنوف مزاحم شهری، انتقال آنها به شهرکهای تخصصی است.
وی با اشاره به انتقال صنوف مزاحم شهری به شهرکهای تخصصی، گفت: استقرار و فعالیت این واحدها در سطح شهر مشکلات فراوانی برای شهروندان و سیما و منظر شهری به وجود آورده است.
معاون خدمات شهری شهرداری قم بابیان روند انتقال صنوف مزاحم شهری به شهرک صنوف، اضافه کرد: تاکنون ۱۸ واحد از آهنفروشان شهر قم به شهرک صنوف منتقلشده و در روزهای آینده اقدامهای لازم برای انتقال ۸۰ واحد دیگر نیز نهایی خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای انتقال و واگذاری واحدهای در نظر گرفتهشده برای صنف آهنفروشان هیأت امنای ویژهای تشکیلشده و بر روند فعالیتهای عمرانی و ساخت انبارها نظارت دارد.
سامع بیان کرد: روند انتقال واحدهای فعال در حوزه درب و پنجره نیز بعد از راهاندازی فاز در دست اجرا، به شهرک صنوف آغاز خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: روند کنونی کار شرکتهای گاز مایع ال پی جی با خطرات جانی همراه است که برای حل این مساله یا باید این روند را قانونی کرده و نسبت به آن نظارت داشته و یا بهصورت کامل از شهر جمعآوری شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری قم ادامه داد: بسیاری از افرادی که در این رابطه اقدام به پر کردن کپسول میکنند بومی شهرهای دیگر بوده و باید نسبت به شناسایی و جلوگیری از فعالیت آنها اقدامهای لازم صورت بگیرد.
وی اظهار داشت: باید بهصورت مستمر نسبت به مباحث استانداردسازی شرکتها و واحدهای فعال در رابطه با گاز مایع ال پی جی نظارتهای لازم صورت بگیرد.
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