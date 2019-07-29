به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «انسان کنش‌شناسی اعتباری، ظرفیت‌شناسی انسان‌شناسی عالمان علم اصول و علامه‌طباطبایی برای علوم انسانی» را که حاصل تلاش علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمیدرضا حسنی و دکتر هادی موسوی در گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است، روانه بازار نشر کرد.

این کتاب بر آن است تا با برقرار کردن معادله میان مفاهیم متافیزیکی سنت فلسفه اسلامی با جریانات علوم انسانی جدید، زمینه‌های فهم بهتری از علوم انسانی و همچنین استلزامات فلسفه علامه طباطبایی و بویژه نظریه اعتباریات نزد ایشان و دیگر عالمان علم اصول برای علوم انسانی فراهم کند.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در این میانه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا به تفسیر این نوشتار، این نظریه در ادامه مباحث علم النفس در فلسفه، به تفسیر هویت کنش و عمل انسانی می‌پردازد. اعتباریات، معارفی عملی هستند که می‌توانند واسطه میان «نظر» و «عمل» را پر کنند و به جهت هویت مفهومی‌شان با هویات نظری و مفاهیم عقل نظری ارتباط برقرار کرده و به جهت ساختاری که عقل عملی بدان‌ها می‌دهند متناسب با واقعیت‌های انسانی در حوزه عمل انسانی شکل می‌گیرند؛ به نحوی که بسان پُلی سر بر فلک عقل نظری کشیده و پا در عالم ناسوت خاک دارند.

پیش از این چهار رویکرد انسان کنش شناسی در گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عناوین «انسان کنش شناسی پوزیتیویستی»، «انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادی»، «انسان کنش شناسی حکیمان پیشا صدرایی» و «انسان کنش شناسی صدرایی» منتشر شده است

مشخصات کتاب و همچنین فایل ۳۰ صفحه ابتدایی کتاب در سایت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به آدرس www.rihu.ac.ir قابل دسترس می باشد.