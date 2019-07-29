به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد لاهوتی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تأکید بر اینکه وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه در شرایط فعلی ضرورت دارد، گفت: ظاهراً این شورا فراتر از اختیارات خود عمل کرده و برخی از مباحثی که در مجلس رد شده در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی ۳ بار در مجلس رد شده است، تصریح کرد: چه معنایی دارد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی با وجود رد چند باره مجدداً مطرح شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: اگر قرار است تمام تصمیمات در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه اخذ شود، درب مجلس را ببندیم و اختیارات را به مجلس کوچکتر دهیم تا در آنجا تصمیم‌گیری کنند.

لاهوتی در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: شما در صحن غیرعلنی امروز مجلس عنوان کردیدکه کشور ژاپن علیرغم داشتن زمین کم اما به دنبال این است که برنج خود را تأمین کند و در ادامه سیاست‌های خود تأکید کردید که در فصل زراعی برنج وارد می‌کنید که این موضوع با یکدیگر تناقض داشته و برای دولت تأسف بار است.