به گزراش خبرنگار مهر، از آنجایی که خرده فرهنگ ها همیشه محل اختلاف هستند و سبک حوزه‌ای است که در آن تعاریف متضادی با نیروی چشم گیر با هم برخورد دارند، در کتاب «خرده فرهنگ: معنای سبک» این موضوع که اشیا باید به عنوان «سبک» در خرده فرهنگ به طور مکرر احراز معنی کنند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این کتاب همچنین می کوشد مفهوم «دیوار نوشته» را کشف و معانی نهفته و سبک های مختلفی که جوانان در این نوشته ها استفاده می کنند را در سال های اخیر بشکافد.

در مورد این کتاب حسین سرافراز، دانشجوی دکترای ارتباطات مقاله‌ای با شیوه علمی نوشته است که علاقمندان می‌توانند در اینجا مطالعه کنند.