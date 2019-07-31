به گزارش خبرنگار مهر، امیر فرهاد آریانفر ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به رشادتها و ایثارگری شهید حسین ادبیان اظهار داشت: شهید ادبیان در ۲۰ مرداد سال ۱۳۳۲ در روستای مراد حاصل از توابع شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش افزود: دوران تحصیلی ابتدایی و متوسطه این راد مرد با غیرت در کرمانشاه سپری شد و در سال ۵۱ با انگیزه دفاع و حس میهن پرستی در کنکور ورودی دانشکده افسری شرکت کرد و به استخدام ارتش در آمد.

این مسئول بیان کرد: در سال ۵۴ جهت طی دوره مقدماتی رسته پیاده راهی شیراز و پس از فراغت از تحصیل به منظور حراست از مرز و بوم کشور به منطقه غرب اعزام شد.

امیر آریانفر گفت: در سه سال پایانی حکومت رژیم پهلوی مبارزات و روشنگری های این شهید بزرگوار که الهام گرفته از تربیت اسلامی دربطن خانواده مذهبی بود سبب شد که توسط ساواک و اداره اطلاعات در بند رژیم طاغوت گرفتار شود.

وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب شهید بزرگوار نیز از زندان طاغوت آزاد و با عنایت به روحیه مجاهدانه و دلاور مردی که در این افسر رشید اسلام بود بلافاصله به منظور سامان دادن به اوضاع کردستان در اوایل سال ۵۸ به منطقه ناآرام و پرآشوب شهر سقز اعزام شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش یادآور شد: در حفاظت از پادگان سقز در مقابل هجوم ناجوانمردانه عناصر نفاق و کمونیست‌ها به انجام وظیفه پرداخت و از سقوط پادگان جلوگیری به عمل آورد.

این مسئول گفت: شهید ادبیان همچنین در اغتشاش شهر پاوه و محاصره آن شهر توسط عناصر گمراه جدایی‌طلب در کنار شهیدان والامقام چمران و صیاد شیرازی در شکست حصر پاوه نقش بی بدیلی را ایفا کرد.

وی خاطر نشان کرد: این شهید گرانقدر در آزادسازی ارتفاعات قراویز، آهنگران و تنگ حاجیان حماسه‌های ماندگاری را به جای گذاشت.

امیر آریانفر اذعان داشت: شهید ادبیان با رویکرد و تفکر شهادت طلبانه و ایثارگری در همه صحنه‌ها منشا پیروزی بود و نهایتاً وقتی ارتفاعات بازی دراز به دست دشمن تصرف شد این شهید شاخص ملی با طرح ریزی عملیات هلی برن و با به‌کارگیری زبده ترین ، ماهر ترین و شجاع ترین افسران به قلب بعثیون کافر یورش برده و شکاف عظیمی را در جبهه خصم پدید آورد.

وی افزود: سرانجام این دلاورمرد ارتش توحید به همراه همرزمان مظلوم و شجاعتش پس از انهدام تجهیزات و به هلاکت رساندن تعداد بی شماری از قوای متجاوز دشمن به فیض شهادت نائل شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش تصریح کرد: در تیرماه سال‌جاری بعد از ۳۸ سال این عزیز در ارتفاعات صعب العبور با تلاش و همکاری کمیته تفحص و جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به طرز معجزه آسایی شناسایی شد.

این مسئول به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شهادت شهید ادبیان و شهید شیرودی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب فرمودند شهید شیرودی و شهید ادبیان این دو نظامی مسلمان برای ما خیلی حرف‌ها دارند، وجود این گونه عناصر در ارتش جمهوری اسلامی خیلی معنا دارد، این دو قهرمان در راه خدا جنگیدند و شهید شدند.

امیر آریانفر اظهار داشت: شجاعت و دلاوری این شهید در صحنه کارزار زبانزد عام و خاص بود و در هر عملیاتی داوطلبان شرکت می‌کرد و میدان دار آن عملیات می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فرازهایی از وصیتنامه این شهید بزرگوار اشاره کرد و گفت: بعد از درود و سپاس، شهادتین را نوشته و وحدانیت خدا را عنوان کرده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش بیان داشت: شهید ادبیان در وصف حضرت امام(ره) در وصیت نامه خود نوشته است: تحیات خدا بر نائب امام زمان(عج) حضرت امام خمینی که خداوند طول عمرش دهد و انقلابش را به انقلاب حضرت مهدی متصل کند، که این جمله نشان از ضعف نگری و آینده‌نگری آن شهید دارد و برای ما پیامهای بسیاری در آن نهفته است.

امیر آریانفر ادامه داد : در وصیت نامه همچنین به پدر و مادر خود پیام می‌دهد و می‌گوید ضمن خداحافظی انتظار دارم که یقین کنید انسان فنا پذیر است و مرگ راه حق و راه هم است.

وی گفت: آخرین جمله این شهید که جمله ای با بار معنوی و پیام معنوی بسیار است آنجاست که می نویسد: الهی به رحمان و رحیمیت خودت سوگند شهادت مرا بپذیر.

فرمانده قرارگاه منطقه غرب ارتش در پایان بیان داشت: امشب در گلزار شهدا شب وداع با شهید را داریم و فردا نیز راس ساعت ۸:۳۰ مراسم تشییع پیکر پاک این شهید با مراسم نظامی در مقابل مسجد جامع آغاز و به گلزار شهدا جهت خاکسپاری منتقل می شود لذا از مردم غیور کرمانشاه درخواست می کنیم در این مراسم با حضور خود مراتب تقدیر خود را از شهید بزرگوار به جای آورند.