روزهای خوبی در انتظار شهرستان تنگستان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های ستاد هفته دولت در تنگستان اظهار داشت: یکی از انتقاداتی که به دولت می‌شود این است که مدیران، خدمات ارائه شده را اطلاع رسانی نمی‌کنند.

وی افزود: خدماتی مثل احداث مسکن محرومین توسط کمیته امداد و بهزیستی و توجه ویژه دولت به اقشار محروم و آسیب پذیر و یا نهضت آسفالت بنیاد مسکن که بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان در شش ماه اخیر در سطح روستاها آسفالت شده، احداث راه‌های ارتباطی، آسفالت معابر شهری، اجرای شبکه های آب، برق و گاز رسانی که حجم بسیار زیادی است، همگی خدمات کم نظیر دولت را نشان می‌دهد و باید این خدمات اطلاع رسانی شود.

رفیعی‌پور تنگستان را در تعداد پروژه های عمرانی برای هفته دولت در مقایسه با دیگر شهرستان‌های استان، دارای جایگاه مناسبی دانست و افزود: بر اساس کمیت و کیفیت پروژه‌ها، یکی از چهار شهرستان اول در سطح استان هستیم و مدیران تلاش کنند پروژه هایی که بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند را به هفته دولت برسانند.

فرماندار شهرستان تنگستان خاطرنشان کرد: مبلغ ریالی پروژه های عمرانی هفته دولت امسال حدود ۸۵۰ میلیارد ریال است که ۸۰ درصد آنها بصورت افتتاح پروژه است.

وی افزود: در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز طرح های بسیار خوبی افتتاح و یا آغاز عملیات خواهد شد و حجم ریالی بسیار بالایی است که در رونق تولید و اشتغال سهم بسزایی ایفا می کنند. پروژه کشتی سازی در بخش دلوار با سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر یکی از این طرح ها است.

فرماندار تنگستان اظهار داشت: در سفر هفته گذشته استاندار بوشهر به شهرستان و در بازدید از پروژه‌ها، ایشان از تعداد پروژه‌ها و همچنین حجم بالای مبلغ ریالی آنها در تنگستان ابراز رضایت کرده و این مهم نشان می‌دهد که مدیران شهرستان می بایست خدمات دولت را در تمامی حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت و درمان، آب، ورزش، صنعت، عمران شهری و روستایی و ... را اطلاع رسانی کنند.

رفیعی‌پور روزهای خوبی را برای تنگستان نوید داد و خاطرنشان کرد: اگر مبلمان شهری شهرهایمان را تغییر دهیم، نگاه ها به شهرستان تغییر خواهد کرد. انشاءالله با اعتباراتی که امسال در حوزه عمران شهری مصوب کردیم، شاهد تغییر چهره و مبلمان شهرهای شهرستان باشیم.

فرماندار تنگستان گفت: برای هفته دولت امسال مقرر کردیم که تمامی دستگاه های اجرایی، برنامه ها، پروژه ها و فعالیت‌های یک سال اخیر خود را در قالب یک ویژه نامه خدمات دولت در هفته نامه بیرمی، تنها رسانه مکتوب شهرستان منتشر کنند.

وی ضمن بیان اینکه نباید در کنار کارهای عمرانی، از برنامه ها و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز غافل شد، اشاره کرد: در هفته دولت و در روز بزرگداشت کارمند، از کارمندانی که در خدمت به مردم در طی سی سال تلاش کرده اند و در سال ۹۷ و ۹۸ بازنشست خواهند شد، تقدیر خواهیم کرد.