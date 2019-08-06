سازمان حمل و نقل ترافیک محکوم شد/ بازگرداندن پول به شکات

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی در جمع خبرنگاران به پرونده های استان تهران اشاره کرد و گفت: با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیط مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.



سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: نهایتاً مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رای دیوان اقدام کرده و از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده (ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از ۶:۳۰ صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹).



وی افزود: بر همین اساس تخلف محرز و شعبه سازمان حمل و نقل ترافیک را برای گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می شود.