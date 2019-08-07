رفتن برخی همکاران به دنبال تحصیل و تدریس ایراد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حشمتی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی گفت: نکته حایز اهمیت این است که قانون گذار می گوید تحقیقات تعطیلات بردار نیست. تا زمانی که پرونده روی میز وجود دارد کار تعطیلی ندارد.

وی افزود: گاها یک تا پنجاه روز فردی را برای بازداشتگاه فرستادند اما همکار قضایی من برای بررسی موضوع نیامده است.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: مردم توقع دارند و باید توقعات آنها را دید. تراکم پرونده داریم و در هر شعبه تجدید نظر بیش از دو هزار پرونده است. تلف کردن وقت حرام است اینکه همکاران من به دنبال تحصیل و تدریس می روند ایراد و اشکال دارد.

وی افزود: بسیاری از این اتفاقات در نظر عموم است اما خیلی از پرونده ها بعد از سر ریز شدن به سمت قوه قضاییه مطرح می شود. وقتی سنگ اول را گذاشت باید جلوی آن را گرفت تا اینکه زمین خواری و یا ساختمان یا برجی را بسازند.

وی با بیان اینکه چرا مردم باید هزینه برخی امور را بدهند، گفت: ما مخالف توسعه نیستیم. در همین تهران برخی تعدی ها به اراضی کشاورزی و محیط زیست اسفبار است.

حشمتی ادامه داد: تغییر کاربری اراضی ممنوع است و قبلا جلساتی را با مسئولان داشتم.

وی تاکید کرد: وظیفه قطعی ما حمایت از بخش تولید و سرمایه گذاری است. با تحریم ظالمانه مواجهیم.

حشمتی به بحث فساد و شفافیت اشاره کرد و گفت: شفافیت وجود ندارد و این درحالی است که قانون های مرتبط با آن را داریم. واردات و صادرات دست چه کسانی است؟ چرا شفاف نمی کنیم؟ اینها ایراداتی است که باید حل شود. بنابراین باید یک هم افزایی تنگاتنگی داشته باشیم.