به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کاهی گفت: رمز کارتهای سوخت ۴ رقم سمت راست کد ملی صاحبان کارت سوخت است.
وی با بیان اینکه حذف رمز فقط با مدارک هویتی در نواحی شرکت پخش انجام میشود گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران جهت رفاه حال هموطنان و به منظور دسترسی آسانتر به رمز کارت هوشمند سوخت امکانی را فراهم کرده تا از تاریخ ۱۶ مرداد تا ۱۶ شهریور امسال، مالکان خودروهایی که رمز کارت هوشمند سوخت خود را فراموش کردهاند، میتوانند با وارد کردن رمز پیشفرض چهار رقم سمت راست کد ملی شخصی که کارت هوشمند سوخت به نام آن صادر شده است نسبت به فعالسازی رمز کارت هوشمند سوخت خود اقدام کنند.
به گفته این مقام مسوول همچنین مالکان خودروها به منظور درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی، میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و پرداخت هزینه مصوب، درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی خود را ثبت کنند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از مالکان خودروهایی که کارت هوشمند سوخت آنها در باجه معطله شرکت پست مانده درخواست کرد؛ با مراجعه به وبسایت www.epolice.ir و وارد کردن پلاک خودرو بارکد پستی کارت هوشمند سوخت خود را دریافت و با مراجعه به دفاتر پستی، کارت هوشمند سوخت شخصی خود را دریافت کنند.
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